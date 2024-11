Winter-Leihen beim FC Bayern? Freund lässt aufhorchen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Christoph Freund ist beim FC Bayern entscheidend an der Kaderplanung beteiligt

Mathys Tel sowie Arijon Ibrahimovic spielen beim FC Bayern im bisherigen Saisonverlauf lediglich eine sportliche Nebenrolle. Könnte es im Januar deshalb zu Leihen kommen? Der deutsche Rekordmeister präsentiert sich bezüglich dieser Frage ergebnisoffen.

"Bei jüngeren Spielern muss man es individuell sehen. Jeder Spieler hat eine andere Ausgangsposition und Vita", sagte Sportdirektor Christoph Freund auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitagvormittag, als er auf die Situation von Tel und Ibrahimovic angesprochen wurde: "Natürlich diskutieren wir darüber, auch mit dem Trainer, was die nächste bestmögliche Entwicklungsphase für einen Spieler sein könnte."

Freund kündigte an: "Das werden wir in den nächsten Wochen bis zur Winterpause intern diskutieren und auch mit den Spielern reden, weil es uns natürlich wichtig ist, dass die Jungs gute nächste Schritte machen können."

Das Training beim FC Bayern sei "auf einem sehr hohen Niveau, da können sie sehr viel mitnehmen. Aber natürlich sind Spiele auch immer wichtig für eine Entwicklung", erklärte der Österreicher weiter.

FC Bayern: Tel und Ibrahimovic nur mit sportlichen Nebenrollen

Tel (224 Pflichtspielminuten) und Ibrahimovic (13 Pflichtspielminuten) spielen unter Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern in dieser Saison jeweils lediglich eine sportliche Nebenrolle. Die Münchner trauen beiden Talenten künftig eine große Entwicklung zu. Der 19-jährige Tel ist an der Säbener Straße mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Der 18-jährige Ibrahimovic ist bis 2027 an den FC Bayern gebunden.

Insbesondere rund um Tel rankten sich in den letzten Wochen immer wieder Gerüchte über eine mögliche Leihe im Winter. Das Portal "fussballtransfers.com" berichtete unlängst, dass Werder Bremen, RB Leipzig und der FC Villarreal Interesse am französischen U21-Nationalspieler hätten.