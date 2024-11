Die Zeit drängt! So läuft Schalke Sportchef-Suche

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Sportdirektor

Im Januar 2024 berief der FC Schalke 04 Klub-Ikone Marc Wilmots zum Sportdirektor, im September musste der Belgier seinen Posten schon wieder räumen. Stattdessen ernannte S04 mit Youri Moulder im November einen anderen Ex-Spieler zum Direktor Profifußall, das Engagement war allerdings von Beginn nicht auf Dauer ausgelegt. Nun kommt ans Licht, wie die Suche der Knappen nach einem neuen starken Mann läuft.

Bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor sitzt dem FC Schalke 04 die Zeit im Nacken, das betont die "WAZ" bei ihren Ausführungen zum Thema. Demnach ist Interimslösung Youri Moulder weiterhin keine Option, mit der man langfristig plane. Mit Blick auf die anstehende Wintertransferperiode ist allerdings eine schnelle Entscheidung gefragt, um Kaderplaner Ben Manga zu entlasten.

Manga wiederum wird von der "WAZ" quasi als Zünglein an der Waage genannt. "Der neue Mann, selbst wenn er in der Hierarchie über Manga steht, soll zu ihm passen", heißt es in dem Bericht, der zeitgleich zwei prominente Vertreter, mit denen Manga in der Vergangenheit bereits arbeitete, von der Liste der Optionen streicht: Fredi Bobic und Jonas Boldt.

Eine Anstellung von Bobic läge über den finanziellen Möglichkeiten der Königsblauen, bei Boldt wird gemutmaßt, dass er nicht wirklich zu Manga passe.

Dieses Profil soll sich der FC Schalke 04 wünschen

Des Weiteren enthüllt der Bericht das Anforderungsprofil, das man auf Schalke an den neuen starken Mann haben soll.

Neben einer guten Grundlage für die Zusammenarbeit mit Manga soll der Gesuchte "erfahren sein, für Kaderwertentwicklung stehen, die Linie des Klubs als e. V. mit Fördergenossenschaft unterstützen, nicht zu viel Gehalt kosten und im Umgang mit der Öffentlichkeit am besten so eloquent und erfahren sein wie Youri Mulder".

Eine durchaus hohe Hürde, wenn man bedenkt, dass das unruhige Klima auf Schalke ohnehin nicht jeden Kandidaten reizen dürfte.