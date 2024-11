"Konkrete Gespräche" über Davies-Zukunft

IMAGO/Ulrik Pedersen

Kann der FC Bayern den Vertrag mit Alphonso Davies verlängern?

Alphonso Davies präsentiert sich beim FC Bayern in der laufenden Saison wieder deutlich formverbessert. Nachdem die Zeichen in den vergangenen Monaten eher auf Trennung im kommenden Sommer standen, wollen die Verantwortlichen an der Säbener Straße den Linksverteidiger nun offenbar unbedingt an den Klub binden.

Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, hat die Vertragsverlängerung mit Davies auf der Linksverteidiger-Position beim FC Bayern "oberste Priorität". Demnach sollen "konkrete Gespräche" zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Management des 24-Jährigen laufen.

Das Arbeitspapier von Davies läuft in München am Saisonende aus. Dem TV-Sender zufolge sei beim FC Bayern unlängst intern der Entschluss gefasst worden, unbedingt eine Vertragsverlängerung mit dem Kanadier anzustreben.

Gespräche waren ins Stocken geraten

Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit wird bereits seit Monaten ausgelotet - bislang ohne Erfolg. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge lagen beide Seiten beim Thema Gehalt zu weit auseinander. Die Zeichen schienen deshalb eher auf Trennung zu stehen. Davies wurde immer wieder mit anderen Topklubs in Verbindung gebracht.

Davies' Berater Nedal Huoseh dementierte gegenüber der "tz" zuletzt Spekulationen, wonach sich sein Klient bereits mit Real Madrid einig sei. "Das ist nicht wahr. Obwohl der Spieler viele Optionen hat, haben wir uns mit keinem Verein geeinigt. Bayern könnte auch eine Option sein. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch", sprach der Spieleragent Klartext.

Laut "Abendzeitung" liegt eine Vertragsverlängerung mit Davies im Bereich des Möglichen.

Der FC Bayern sondiert im Hintergrund aber offenbar gleichzeitig den Linksverteidiger-Markt, sollte es im kommenden Sommer doch zu einer Trennung kommen. Wie "Sky" berichtet, sind Theo Hernandez von der AC Mailand sowie RB Leipzigs David Raum ein Thema an der Säbener Straße.