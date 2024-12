Muss der FC Bayern bangen? Kimmich enthüllt Zukunftsplan

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Bleibt Joshua Kimmich dem FC Bayern treu?

DFB-Kapitän Joshua Kimmich will vor Weihnachten keine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern treffen.

"Wir sprechen miteinander. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man Wertschätzung bekommt. Ich weiß, was ich beim FC Bayern habe und dass meine Familie sich in München sehr wohl fühlt. Trotzdem ist es schwierig für mich, jetzt eine reflektierte Entscheidung zu treffen. Dadurch dass so viele Spiele sind, fährt man emotional alle drei Tage hoch und dann wieder runter", sagte Kimmich nach dem 1:1 im Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund gegenüber "Sport1".

Der 29-Jährige ergänzte: "Es ist gut, im Winter das große Bild zu sehen, zu schauen, was passiert. Die Vergangenheit spielt eine Rolle, viel wichtiger ist für mich allerdings die Zukunft. Ich werde mir Zeit nehmen, um die richtige Entscheidung zu treffen."

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Stand jetzt wäre er dann ablösefrei zu haben. Bereits ab dem 1. Januar 2025 darf Kimmich auch offiziell mit anderen Vereinen sprechen - und theoretisch sogar schon einen Kontrakt ab der kommenden Spielzeit dort unterschreiben.

Ein Knackpunkt in den Verhandlungen mit dem FC Bayern könnte das Gehalt werden. Der deutsche Rekordmeister will die Bezüge des Großverdieners angeblich kürzen. Ob sich Kimmich darauf einlässt, ist offen.

FC Bayern: Das sagt Max Eberl zur Causa Kimmich

Vor dem BVB-Duell sprach Sportvorstand Max Eberl von "offenen" und "transparenten" Gesprächen mit dem 97-maligen Nationalspieler.

"Bei Joshua Kimmich sieht man die Entwicklung. Im letzten Jahr war er nicht so glücklich, das hat er kommuniziert und das ist in Ordnung. Es lief für den ganzen FC Bayern nicht so, Joshua war als Führungsspieler nicht glücklich", so der 51-Jährige. "Mit dem Sommer und der Wende, mit der Energie, die wir haben und den Menschen außen rum. Er hat eine unglaubliche Stabilität und Qualität. Er kann sich wieder im Mittelfeld zeigen, wo er sich wohlfühlt."

Eberl sagte zudem: "Natürlich wollen wir verlängern, die Entscheidung wird aber nicht heute oder morgen fallen."