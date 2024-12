Helmer benennt realistisches Saisonziel für den BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Felix Nmecha (l.) und der BVB spielten 1:1 gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund hat sich am Samstagabend mit einer starken Leistung ein 1:1-Unentschieden gegen den FC Bayern erkämpft, dem Bundesliga-Tabellenführer damit eine Punkteteilung abgetrotzt. In der Tabelle trennen die beiden Top-Klubs somit weiterhin satte zehn Zähler. Den Platz an der Sonne hat der FC Bayern praktisch, sicher, meint zumindest Ex-Europameister Thomas Helmer.

Der einstige Innenverteidiger spielte sowohl für den BVB (1986 bis 1992) als auch für die Münchner (1992 bis 1999), traut den Dortmundern trotz des Remis vom Wochenende nicht mehr zu als die Rolle des ersten Bayern-Jägers.

"Betrachtet man das große Bild, geht es für Dortmund in dieser Saison um Platz zwei bis vier", legte sich Helmer in seiner "kicker"-Kolumne fest. Derzeit rangieren die Schwarz-Gelben nur auf Tabellenplatz fünf, der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt ist bereits um sechs Zähler enteilt.

"Die Leistung gegen die Bayern wird als Maßstab genommen. Denn es bleiben immer noch das Auswärtsdilemma und die mangelnde Konstanz, um Ansprüche für ganz oben anzumelden", benannte Helmer die beiden großen Defizite der bisherigen BVB-Spielzeit.

FC Bayern spielt Samstag gegen Heidenheim

Der FC Bayern hingegen ist für den 59-Jährigen der "klare Favorit" auf die Meisterschaft.

Neben der fußballerischen Qualität der Münchner begründete Helmer das auch mit den immer wieder schwächelnden Konkurrenten: "Frankfurt spielt zwar eine riesige Saison und überrascht, aber ich glaube nicht, dass sie den Münchnern gefährlich werden können. Auch Leverkusen hat schon zu viel liegen lassen, sie bräuchten einen Lauf wie in der vergangenen Saison, um in den Titelkampf eingreifen zu können."

Am kommenden Bundesliga-Wochenende will der FC Bayern seinen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Frankfurter Eintracht weiter verteidigen, hat dann den 1. FC Heidenheim zu Gast in der Allianz Arena.