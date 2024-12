FC Schalke 04 droht brisante Hängepartie

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wer wird neuer Sport-Boss beim FC Schalke 04?

Nach der 0:3-Klatsche gegen den 1. FC Kaiserslautern schrillen die Alarmglocken beim FC Schalke 04 noch lauter als zuvor. Ein neuer Mann für die sportliche Leitung, der in der aktuell prekären Lage womöglich die richtigen Maßnahmen einleiten könnte, ist weiter nicht in Sicht.

Der "WAZ" könne sich die Suche nach dem Mister X noch hinziehen. Der S04-Aufsichtsrat habe zunächst eine Findungskommission eingerichtet. Diese sondiere den Markt, diskutiere, prüfe und treffe mögliche Kandidaten und soll diese dann auswählen.

Es sei zudem nach wie vor offen, ob der neue Sportchef auf der Vorstandsebene angesiedelt sein soll oder, wie der im September entlassene Marc Wilmots, nur einen Direktorenposten erhält.

Eine dauerhafte Anstellung von Interimslösung Youri Mulder soll auf Schalke nach wie vor keine Option sein. Auch zwei prominente Namen sind angeblich aus unterschiedlichen Gründen kein Thema sein: Fredi Bobic und Jonas Boldt.

Anspruchsvolles Suchprofil beim FC Schalke 04

Der neue sportliche Leiter, so die Vorstellung der S04-Bosse, soll nicht nur gut mit Kaderplaner Ben Manga zusammenarbeiten und den Weg des e.V. mit der geplanten Fördergenossenschaft unterstützen. Zudem soll er die Kaderwertentwicklung im Blick und auch weitreichende Erfahrungen im Umgang mit Öffentlichkeit und Medien mitbringen - ein durchaus anspruchsvolles Profil, zumal Schalke aufgrund der angespannten Lage keine horrenden Gehälter zahlen kann.

Eine allzu große Auswahl soll den Königsblauen bei ihrer kniffligen Boss-Suche nicht zur Verfügung stehen. Der "kicker" berichtete zuletzt unter Berufung auf interne Kreise, die Kandidaten für den Job beim abstiegsbedrohten Zweitligisten stünden "nicht gerade Schlange".

Ein weiteres Problem demnach, das den Kreis der Optionen einschränkt: Schalke kann sich demnach aufgrund der angespannten Finanzsituation nicht erlauben, einen bei einem anderen Verein beschäftigen Funktionär für eine hohe Ablösesumme aus seinem Vertrag herauszukaufen.

Allerdings drängt die Zeit: In der Winterpause gibt es für Schalke die letzte Möglichkeit in der laufenden Saison, mit einigen gelungenen Kaderentscheidungen noch einmal neue Impulse für den Abstiegskampf zu setzen. An diesen sollte der neue Sportchef im Idealfall bereits mitwirken.