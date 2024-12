Hoeneß verweist aufs "einzig Relevante"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images/SID/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Hoeneß will mit dem VfB in Regensburg eine Runde weiter

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will trotz der Favoritenrolle den kommenden Gegner Jahn Regensburg im DFB-Pokal nicht unterschätzen.

"Klar wissen wir, dass wir in der Lage sein müssen, Regensburg zu schlagen, aber wir wissen auch, was Pokal bedeutet. Von daher wären wir ganz schlecht beraten, zu lange auf die Zweitliga-Tabelle zu schauen", sagte der 42-Jährige vor dem Achtelfinal-Duell am Dienstag (18:00 Uhr/Sky) beim Schlusslicht des Unterhauses.

"Es ist der Pokal, und da geht es nur darum, das eine Spiel zu performen. Das ist das einzig Relevante für uns, wir wollen eine Runde weiterkommen", betonte Hoeneß: "Es ist eine große Chance für uns. Im Viertelfinale zu stehen, das ist was."

Von nur einem Sieg aus sechs Pflichtspielen will sich der Trainer nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es sei auch "eine Frage der Erwartungshaltung", erklärte Hoeneß: "Absolut richtig, wir haben Themen, bei denen es Sinn machen würde, im Training dran zu arbeiten. Aber ich glaube, wir brauchen nicht groß drüber sprechen, weil es einfach die Zeit nicht gibt."

Die Dinge seien "erklärbar, deswegen möchte ich mich einfach ein bisschen wehren gegen diese etwas negative Betrachtungsweise", sagte Hoeneß, der derzeit auf einige Spieler verzichten muss.

So fehlen weiterhin Deniz Undav, El Bilal Toure, Luca Raimund, Jamie Leweling, Dan-Axel Zagadou und Ameen Al-Dakhil. Der Prozess bei Undav, der sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, laufe bisher gut, sagte Hoeneß: "Hoffen wir, dass das so weitergeht. Und dann haben wir schon die Hoffnung, dass wir ihn dieses Jahr auf dem Platz sehen dürfen."