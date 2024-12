Winter-Verkaufskandidaten des FC Schalke 04 durchgesickert

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Martin Wasinski (r.) soll den FC Schalke 04 verlassen

Die Hinrunde in der 2. Bundesliga hatte sich der FC Schalke 04 ganz anders vorgestellt. Um nicht bis zum Saisonende um den Klassenerhalt bangen zu müssen, wollen die Knappen im Winter nachjustieren. Bis zu sechs Profis könnten Gelsenkirchen dann offenbar verlassen.

Damit der FC Schalke 04 auf dem Winter-Transfermarkt handlungsfähig ist, muss der Zweitligist den Kader mit Verkäufen oder Leihen ausdünnen. Laut den "Ruhr Nachrichten" wollen die Knappen mindestens drei ihrer Profis im Januar veräußern. Zudem sollen zwei Youngsters Spielpraxis bei anderen Vereinen sammeln.

Den Klub verlassen sollen demnach Ibrahima Cissé, Bryan Lasme und Martin Wasinski. Gerade bei Cissé (Vertrag bis 2026) wird schon länger über ein vorzeitiges Aus spekuliert. Der Innenverteidiger stand in dieser Saison erst viermal für die Profis auf dem Platz, zuletzt Anfang September. Zudem sorgt Nationalspieler Malis mit Undiszipliniertheiten immer wieder für Verärgerung am Berger Feld.

FC Schalke 04 vor schwieriger Hoffman-Entscheidung

Ebenfalls nur sporadische zum Einsatz kam in den Wochen Wasinski. Der Abwehrspieler, der erst im Sommer aus Belgien nach Gelsenkirchen kam, setzte sich bei den Knappen bislang nicht durch. Zuletzt kam der 20-Jährige, der in seiner belgischen Heimat bereits 50 Profispiele absolvierte, meist nur in der Zweitvertretung in der Regionalliga zum Einsatz.

Laut "Ruhr Nachrichten" sollen zudem Flügelflitzer Ilyes Hamache und Steve Noode verliehen werden, weil ihnen der Durchbruch bei den Profis in der Rückrunde noch nicht zugetraut wird. Hamache sammelte im Laufe der Spielzeit gerade einmal 128 Einsatzminuten, der 19-jährige Noode kam im Sommer aus Kamerun und war daher nicht als Sofortverstärkung verpflichtet worden.

Etwas komplizierter könnte die Situation rund um Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann werden, der mit seiner aktuellen Rolle beim FC Schalke 04 keinesfalls zufrieden ist. Daher will das einstige Talent des FC Bayern den Zweitligisten im Winter gerne verlassen. Die Königsblauen hingegen wollen den 25-Jährigen gerne als Backup behalten.