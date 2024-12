Erste Abschiedsgerüchte um Lautern-Stürmer

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Jannik Mause (M.) ist beim 1. FC Kaiserslautern derzeit nur Ergänzungsspieler

Jannik Mause wechselte im Sommer dieses Jahres mit einigen Vorschusslorbeeren ausgestattet vom FC Ingolstadt zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga, ist der Angreifer doch immerhin Torschützenkönig in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit geworden. Bislang blieb der Stürmer aber noch hinter den Erwartungen zurück.

Für die Roten Teufel stand er seit seinem Transfer erst in einem Liga-Spiel in der Startformation, hatte bis zuletzt klar das Nachsehen gegen Platzhirsch Ragnar Ache auf der Mittelstürmer-Position.

Da dieser wochenlang mit einer Wadenverletzung ausfallen wird, könnte Mause bis zur Winterpause nun echte Bewährungschancen in der Startelf des FCK erhalten.

220 Einsatzminuten stehen in der 2. Bundesliga für den Mittelstürmer bis dato zu Buche. Schon in der kommenden Zweitliga-Partie gegen den Karlsruher SC am Samstag (ab 13:00 Uhr) könnte es dann zum zweiten Einsatz von Beginn an unter Cheftrainer Markus Anfang kommen.

Sollte der Lautern-Coach allerdings trotz der Ache-Verletzung weiterhin nicht auf Mause in der Sturmspitze setzen, ist auch ein ganz anderes Szenario denkbar.

Lautern bezahlte rund 600.000 Euro für Mause

Wenn sich die Einsatzzeiten für den 26-Jährigen nicht mehren, ist nämlich laut "Bild" auch eine Winter-Flucht möglich. Wie es in dem Zeitungsbericht heißt, könnte es im Januar zu einem Leihgeschäft zurück in die 3. Liga bei Mause kommen.

Der 1. FC Saarbrücken soll bereits Interesse an dem einstigen Top-Torjäger der 3. Liga signalisiert haben.

Mause soll nach "Bild"-Infos nur ausgeliehen werden, wenn er das auch selbst begrüßen sollte. Andernfalls steht die Tür in der Pfalz weiterhin offen, sich sportlich für Zweitliga-Einsätze weiter aufzudrängen.

Im Sommer hatte der 1. FC Kaiserslautern den gebürtigen Baesweiler für geschätzt 600.000 Euro Ablöse vom FC Ingolstadt auf den Betzenberg geholt.