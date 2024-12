Bitterer Abschied für Bayern-Routinier

IMAGO

Timo Kern macht beim FC Bayern II als aktiver Spieler Schluss

Timo Kern bleibt ein weiterer Einsatz für den FC Bayern II in der Regionalliga verwehrt. Der Kapitän fällt für das letzte Spiel vor der Winterpause aus - dann endet seine aktive Karriere. Der Routinier bleibt dem Verein anschließend treu.

Wie der FC Bayern am Dienstag bestätigte, zog sich Kern im letzten Spiel gegen Viktoria Aschaffenburg (2:0) einen Bänderrisses im linken Sprunggelenk zu.

Die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters trifft in der Regionalliga Bayern vor der Winterpause noch auswärts auf den FC Augsburg II (Freitag, 19 Uhr). Kern ist dann zum Zuschauen verdammt. Der 34-Jährige beendet anschließend seine aktive Karriere. Kern bleibt dem FC Bayern aber als Leihspieler-Betreuer erhalten.

"Meine Karriereende habe ich mir natürlich anders vorgestellt, mit einem letzten Spiel mit den Jungs auf dem Platz. Aber so ist es manchmal im Fußball. Dann werde ich eben die Mannschaft von außen anfeuern und unterstützen, damit wir mit einem Sieg in die Winterpause gehen können!", wird der zentrale Mittelfeldmann in einer Mitteilung des FC Bayern zitiert.

Neuer Job für Timo Kern beim FC Bayern

Kern war 2019 von Waldhof Mannheim nach München gewechselt. Der Routinier bestritt insgesamt 139 Pflichtspiele für den FC Bayern II, gekrönt von der Drittliga-Meisterschaft in der Saison 2019/20.

Nun hängt Kern seine Fußball-Schuhe an den Nagel. "Ich hatte im Sommer bereits mit dem Gedanken gespielt, meine Karriere zu beenden. Meine Familie und ich hatten zu dem Zeitpunkt schon geplant, in unsere kurpfälzische Heimat zurückzukehren. Jetzt mache ich es mit einem halben Jahr Verzögerung und freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe als Leihspielerbetreuer", wurde er im November vom FC Bayern zitiert.

Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, verriet damals: "Die Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer war mit der Option für Timo fixiert, dass er auf eigenen Wunsch zur Winterpause Schluss machen kann. Diese Option hat Timo nun gezogen. Wir hätten ihn gerne noch weiter als Spieler bei uns gesehen, freuen uns aber auch sehr, dass Timo uns in anderer Funktion bei der Spielerentwicklung erhalten bleibt."