Eintracht Frankfurt stellt Weichen für Talent-Plan

IMAGO/Matthias Koch

Robin Koch von Eintracht Frankfurt stand zuletzt für das DFB-Team in der Startelf

Nach über 30 Jahren Pause stand mit Robin Koch im November diesen Jahres wieder ein Eintracht-Akteur für die deutsche A-Nationalmannschaft in der Startelf. In Zukunft soll dies wieder die Regel werden. Eintracht Frankfurt entwickelt dafür einen Plan.

Als Uwe Bein am 22. September 1993 beim Testspiel gegen Tunesien in der Startelf des DFB-Teams stand, ahnte wohl noch keiner, dass es über 30 Jahre dauern würde, bis wieder ein Eintracht-Spieler unter den ersten Elf dabei sein wird. Robin Koch beendete die Durststrecke beim 1:1 gegen Ungarn.

Damit so etwas nicht wieder passiert, entwickelt man in Frankfurt einen "Deutschland-Plan", wie die "Sport Bild" berichtete. "Wir möchten eigentlich keinen deutschen U-Nationalspieler mehr sehen, der aus der Rhein-Main-Region kommt, aber nicht für uns spielt", machte Sportdirektor Timmo Hardung die Zielrichtung klar.

"Die Jungs müssen wir frühzeitig identifizieren und bei uns haben. Das ist die Vision", so Hardung. "Wenn es dann in den Profibereich geht, sichten wir natürlich auch über die Grenzen der Region hinaus."

Eintracht Frankfurt: Guter Ruf soll neue Talente aus der Region anlocken

In den letzten Jahren machte sich die Eintracht einen Ruf als Talentschmiede. Kolo Muani, Jesper Lindström oder Willian Pacho sind strahlende Beispiele für Spieler, die noch recht unbekannt an den Main kamen und von dort zu den Top-Klubs in Europa wechselten. Für die Frankfurter Verantwortlichen sowohl gut für den Ruf als auch für das Portemonnaie.

Jetzt soll diese Talentschmiede auch vermehrt deutsche Stars nach vorn bringen. Erste Namen sind da Nnamdi Collins und Nathaniel Brown. Collins kam auf dem linken Flügel in dieser Saison bereits sieben Mal zum Einsatz.

Zusammen mit Brown und Ansgar Knauff war der 20-Jährige auch am 2:2 der U21-Nationalmannschaft gegen Frankreich beteiligt. Damit stellte die Eintracht mehr Spieler für die U21-Elf als alle anderen Vereine.

"Die Entwicklung von Brown, Collins und Knauff hilft dabei zu zeigen, welchen Weg wir gehen wollen", sagte Hardung. "Dass wir in der Lage sind, einen Jugendspieler auszubilden, besser zu machen und das Beste aus ihm herauszuholen."

Mit dieser Taktik soll Koch schnell Eintracht-Gefährten im Team von DFB-Coach Julian Nagelsmann hinzugewinnen.