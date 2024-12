Bericht: Manchester United nimmt Kontakt zu Davies auf

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern ist offen

Alphonso Davies vom FC Bayern ist derzeit einer der heißtesten Personalien auf dem Transfermarkt. Der Vertrag des Linksverteidigers beim FC Bayern läuft nach der aktuellen Spielzeit aus. Mehrere Top-Klubs wie Real Madrid und Manchester United hoffen auf eine ablösefreie Verpflichtung. Die Red Devils drücken bei dem Kanadier ordentlich auf die Tube.

Alphonso Davies präsentiert sich beim FC Bayern in der laufenden Saison wieder deutlich formverbessert. Nachdem die Zeichen in den vergangenen Monaten eher auf Trennung im kommenden Sommer standen, würden die Verantwortlichen an der Säbener Straße den Linksverteidiger gerne langfristig an den Klub binden. "Konkrete Gespräche" sollen laut "Sky" bereits laufen.

Das Problem für die Münchner: Auch die Konkurrenz schläft nicht. Mit Manchester United und Real Madrid sind zwei europäische Schwergewichte ganz heiß auf den kanadischen Linksverteidiger, dessen Vertrag an der Isar Ende Juni 2025 ausläuft. Laut "Teamtalk" intensivieren nun insbesondere die Red Devils ihre Bemühungen um den Bayern-Star.

Verliert der FC Bayern Alphonso Davies bereits im Winter?

Dem Online-Portal zufolge hat der neue Cheftrainer Ruben Amorim intern bekräftigt, dass er einen Davies-Wechsel zum englischen Rekordmeister begrüßen würde. Daraufhin soll eine erste Kontaktaufnahme aus Manchester bei dem schnellen Linksverteidiger und dessen Berater erfolgt sein. Auch die Möglichkeit eines Transfers im Winter-Transferfenster wolle man ausloten, heißt es.

Ausgeschlossen sei jedoch, dass Manchester United eine hohe Ablöse für den 24-Jährigen auf den Tisch legt. Unter den gegebenen Umständen rechne man am Old Trafford allerdings damit, dass Davies "günstig zu haben" sei. Genaue Zahlen gehen aus dem Bericht des englischen Online-Portals allerdings nicht hervor.

Im Hintergrund sondiert der FC Bayern daher bereits den Linksverteidiger-Markt. Wie "Sky" berichtet, sind Theo Hernandez von der AC Mailand sowie RB Leipzigs David Raum ein Thema an der Säbener Straße.