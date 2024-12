Kuriose Trikot-Panne rund um den FC Schalke 04

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Die Trikots des FC Schalke 04 gab es kurzzeitig als Schnäppchen

Trotz der sportlichen Talfahrt halten die Fans des FC Schalke 04 ihrem Klub weiter die Treue. Nahezu jedes Heimspiel der Knappen ist ausverkauft und auch die Fanartikel verkaufen sich prächtig. Der jüngste Ansturm auf die königsblauen Trikots wurde allerdings von einer kuriosen Panne bei Ausrüster Adidas ausgelöst.

Wie der Sportartikelhersteller einräumte, habe man das Schalke-Trikot am vergangenen Wochenende versehentlich zum reduzierten Preis angeboten. Statt 100 Euro mussten die Schalke-Anhänger im Online-Shop kurzzeitig nur 45 Euro für das Shirt bezahlen.

Binnen Stunden wurden viele Fans auf den unschlagbaren Deal aufmerksam. Hunderte Bestellungen wurde aufgegeben, sodass viele Größen zwischenzeitlich komplett ausverkauft waren.

Adidas bemüht sich nun, den entstandenen Schaden zu begrenzen. "Bei der Bepreisung einiger Fußball-Artikel in unserem Online-Shop am vergangenen Wochenende kam es zu einer fehlerhaften Angabe im System. Wir prüfen derzeit die daraus entstandenen Fehlbestellungen. Die Fehlangabe wurde inzwischen behoben und die Produkte sind wieder zu einem regulären Preis erhältlich", ließ sich das Unternehmen von "Bild" zitieren.

FC Schalke 04 weiter tief im Abstiegskampf

Dem Boulevardblatt zufolge habe Adidas viele Bestellungen inzwischen storniert. Der Konzern gibt offenbar an, dass die Ware nicht geliefert werden kann, da die Lager leer sind.

Einige Trikots zum Schnäppchenpreis sollen inzwischen aber ihren Weg zu den Fans gefunden haben. Passend zur Weihnachtszeit dürfte Adidas so manchem Schalker damit ein nettes Geschenk gemacht haben.

In Gelsenkirchen hofft man, dass nun auch die Mannschaft für versöhnliche Stimmung sorgt. Noch immer stecken die Knappen tief im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. In den verbliebenen Spielen gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg müssen dringend Punkte her.

Im schlimmsten Fall könnte S04 auf einem Abstiegsplatz überwintern. Abwehrspieler Derry Murkin derweil betonte kürzlich, dass die Hinrunde selbst mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen nicht mehr zu retten sei.