Davies-Kehrtwende beim FC Bayern rückt näher

Alphonso Davies soll vor einer Verlängerung beim FC Bayern stehen

Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern endet nach der laufenden Saison, auf eine weitere Zusammenarbeit konnte man sich bislang nicht einigen - so weit die Fakten. Dass sich der Kanadier längst für einen Abschied aus München entschieden hat, wie Gerüchte seit Monaten hartnäckig behaupten, trifft hingegen offenbar nicht zu. Im Gegenteil: Ein Verbleib beim deutschen Fußball-Rekordmeister scheint konkrete Formen anzunehmen.

Nach einer schwächeren Saison 2023/24 beweist Alphonso Davies beim FC Bayern derzeit wieder, dass er fraglos zu den besten Außenverteidigern der Welt zählt. Kein Wunder also, dass man an der Säbener Straße keineswegs bereit sein soll, den Kanadier kampflos ziehen zu lassen.

"Sky" will nun erfahren haben, dass die Gespräche zwischen Davies und dem Bundeliga-Spitzenreiter schon "fortgeschritten", sogar "einige wichtige finanzielle Details" bereits geklärt seien, heißt es.

Genau diese sollen in der Vergangenheit den großen Knackpunkt dargestellt haben. Angeblich forderte Davies den Aufstieg in die Riege der Top-Verdiener, der FC Bayern bot jedoch ein nicht ganz so üppiges Gehaltsupdate, das am Ende inklusive Bonuszahlungen dennoch ein kolportiertes Jahressalär von 13 bis 14 Millionen Euro ausgemacht hätte. Dem Bericht zufolge hat Davies in dieser Causa nun einen "deutlichen" Schritt auf seinen Arbeitgeber zugemacht.

FC Bayern gibt angeblich "Vollgas"

Ein Umstand, der die Verhandlungen um einen langfristigen neuen Vertrag deutlich beschleunigt haben soll. Die Bayern-Führung um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund gebe nun "Vollgas", so der TV-Sender.

Zwar sei auch nicht ausgeschlossen, dass der Deal noch platzt, so "Sky". Allerdings sollen hochgehandelte Interessenten wie Manchester United inzwischen davon ausgehen, dass Davies in München bleibt.

"Das ist nicht wahr. Obwohl der Spieler viele Optionen hat, haben wir uns mit keinem Verein geeinigt", verwies Davies-Berater Nick Huoseh gegenüber der "tz" Berichte ins Reich der Märchen, wonach sein Mandant längst bei Real Madrid im Wort stehe: "Bayern könnte auch eine Option sein. Alle Berichte, die etwas anderes behaupten, sind falsch."

Nun zeichnet sich ab, dass Bayern sogar die wahrscheinlichste Option ist.