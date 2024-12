Gittens enthüllt Sancho-Nachricht

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Jamie Gittens blüht derzeit beim BVB auf

Bei Borussia Dortmund startet Jamie Gittens in dieser Saison durch. Unterstützung erfährt der Engländer von seinem Landmann und ehemaligem BVB-Kollegen Jadon Sancho.

Acht Tore und vier Vorlagen in 19 Pflichtspielen. Die Bilanz von Jamie Gittens in dieser Saison kann sich durchaus sehen lassen. Jüngst traf der Flügelstürmer beim 1:1 gegen den FC Bayern. Anschließend gratulierte ihm Jadon Sancho zu seiner starken Leistung.

"Er hat mir geschrieben: 'Mach weiter so. Es ist deine Zeit, allen zu zeigen, was du draufhast'", sagte Gittens in einem Interview mit BVB-TV. Von Sancho, der derzeit von Manchester United an den FC Chelsea verliehen ist, schwärmte der BVB-Star in höchsten Tönen: "Er ist ein Top-Spieler und auch ein Top-Freund."

Auch Gittens selbst ist stolz auf seine Entwicklung beim BVB. "Ich werde zu dem Spieler, der ich in Zukunft sein möchte. Davon habe ich als Kind geträumt, das macht mich glücklich", sagte der 20-Jährige.

Gittens habe gerade an seinem Abwehrverhalten gearbeitet. "Damals war ich mehr darauf fokussiert, was ich mit dem Ball mache. Jetzt geht es mehr um die Bewegung ohne Ball", hob er hervor und ergänzte: "Ich arbeite jetzt auch härter an meiner Defensivarbeit für das Team. Ich habe mich als Spieler weiterentwickelt, bin auch schlauer geworden."

BVB-Star Gittens: "Wir haben etwas Zeit gebraucht"

Ähnliche Töne schlug auch BVB-Trainer Nuri Sahin an. "Er hat einen Riesenschritt gemacht. Und was mir auch sehr, sehr gefällt, ist seine Arbeit gegen den Ball. Da hat er sich sehr entwickelt. Er hat das Herz am rechten Fleck. Und ihm gönne ich alles", wird der Coach auf der Homepage des BVB zitiert.

In Zukunft wolle Gittens "zuversichtlich und positiv" bleiben "und nicht zu viel nachzudenken", merkte er weiter an: "Einfach Spaß am Spiel haben. Das ist es, warum ich Fußball spiele, es hat mich immer glücklich gemacht."

Über den bisherigen Saisonverlauf sagte der U21-Nationalspieler Englands: "Wir haben etwas Zeit gebraucht. Wenn man einen neuen Trainer bekommt, funktioniert nicht alles sofort. Wir sind jetzt mehr eine Einheit und wachsen jeden Tag als Team."