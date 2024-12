Dicke Kader-Überraschung beim FC Bayern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Für Jonah Kusi-Asare zahlte der FC Bayern mehr als vier Millionen Euro

Anfang des Jahres verkündete der FC Bayern nach einigem Hin und Her die Verpflichtung von dem damals 16-jährigen Top-Talent Jonah Kusi-Asare. Etwa 4,5 Millionen Euro zahlte der deutsche Rekordmeister damals an den schwedischen Erstligisten AIK Solna. Nun steht der großgewachsene Mittelstürmer offenbar erstmals im Kader der Mannschaft von Vincent Kompany.

Der verletzungsbedingte Ausfall von Stürmer-Superstar Harry Kane führt dazu, dass Cheftrainer Vincent Kompany im Angriff mächtig umdenken muss. Mit Serge Gnabry, Thomas Müller oder auch Mathys Tel ständen zwar einige Optionen bereit, ein waschechter Mittelstürmer steht dem Belgier beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15:30 Uhr, live im Ticker bei sport.de) aber nicht zur Verfügung.

Um das zu ändern, bedient sich der Ex-Profi nun offenbar im Unterbau der Münchner. "Sky"-Journalist Florian Plettenberg berichtet beim Kurznachrichtendienst X, dass der erst 17-jährige Jonah Kusi-Asare gegen den Klub von der Ostalb erstmals zum Profi-Kader des FC Bayern gehören wird.

FC Bayern: "Nächster Zlatan" vor Bundesliga-Debüt

Der Mittelstürmer, der in seiner schwedischen Heimat aufgrund seiner 1,96 Meter Körperlänge und Torgefahr schon als "nächster Zlatan Ibrahimovic" betitelt wurde, kam in dieser Saison bislang nur in der U23 und U19 zum Einsatz. In sieben Partien in der Regionalliga Bayern gelangen dem U17-Nationalspieler ein Treffer und zwei Vorlagen.

Für die A-Jugend des deutschen Branchenprimus kommt Kusi-Asare ausschließlich in der UEFA Youth League zum Einsatz. wo ihm in fünf Einsätzen bereits zwei Treffer gelangen. Nun steht das Offensiv-Juwel, das erst Anfang des Jahres für mehr als vier Millionen Euro vom AIK Solna an die Säbener Straße wechselte, vor seinem Profidebüt in der Bundesliga.

Im Werben um Kusi-Asare hatte sich der FC Bayern im Sommer gegen namhafte Konkurrenz aus ganz Europa durchgesetzt. Laut "Bild" stand der Teenager wohl auch bei Benfica, RB Salzburg, Juventus Turin und PSV Eindhoven auf der Liste.