Sané ohne Zukunft? Hainer bringt sich in Erklärungsnot

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft aus

In seiner Rede auf der Hauptversammlung machte sich Herbert Hainer am Sonntag dafür stark, dass Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies beim FC Bayern bleiben. Dass er bei seiner Aufzählung einige Spieler mit ungeklärter Zukunft ausließ, brachte den Klub-Präsidenten in Erklärungsnot. Besonders Leroy Sané dürfte sich gewundert haben.

Die Hauptversammlung des FC Bayern ist einmal im Jahr der Ort der großen Gesten und Worte. Das dachte sich wohl auch Bayern-Präsident Herbert Hainer, als er am Mittag in der Rudi-Sedlmayer-Halle ans Mikrofon trat.

Seine Ausführungen nutzte das Vereinsoberhaupt, um Musiala, Kimmich und Davies den Weg zum Legendenstatus in München aufzuzeigen. Mit dem Trio laufen derzeit intensive Vertragsgespräche.

"Wir sind ein Klub der Leitplanken-Setzer. Das war schon so mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, mit Lahm, Schweinsteiger, Müller und Neuer. Und auch Jamal, Jo und Phonzy sollen sich hier einreihen und Leitplanken für die nächste Generation setzen - auf und neben dem Platz", erklärte Hainer.

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern ablösefrei?

Die Personalie Leroy Sané erwähnte er in diesem Kontext nicht, obwohl auch der Nationalspieler nur noch bis zum Saisonende an den Rekordmeister gebunden ist. Hat Hainer in seiner Rede also bereits angedeutet, dass es für Sané keine Zukunft über den Sommer hinaus gibt?

Nach der Hauptversammlung bemühte sich der Präsident um eine Klarstellung, die aber ihrerseits neue Angriffsfläche bot.

"Wir haben ja mehrere Spieler, deren Verträge 2025 auslaufen", sagte der Bayern-Chef auf "Sky"-Nachfrage. "Ich will heute nicht über jeden einzelnen Spieler sprechen. Ich habe diese drei angesprochen, weil ich der Meinung bin, dass sie prägende Gesichter des FC Bayern werden können oder schon sind."

Offen blieb erneut, ob Hainer den Schritt zur Vereinsikone auch Sané zutraut. Der FC Bayern steckt laut "Sky" aktuell in verzwickten Verhandlungen mit dem Flügelstürmer.

Angeblich will Sportvorstand Max Eberl die fixen Bezüge des 28-Jährigen deutlich reduzieren. Stattdessen soll Sané einen leistungsbezogenen Vertrag bekommen. Spätestens im März soll eine Entscheidung fallen. Kommt es zu keiner Einigung, würde Sané den FC Bayern nach der Saison ablösefrei verlassen.