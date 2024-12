RB Leipzig terminiert Rose-Entscheidung

IMAGO/Henning Rohlfs

Marco Rose ist seit September 2022 Trainer bei RB Leipzig

Marco Rose hat seinen Job bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig trotz der Krise in den vergangenen Wochen vorerst behalten dürfen. Nun kommt heraus, wann die Sachsen über die Zukunft des Cheftrainers entscheiden werden.

RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose erhält nach "kicker"-Angaben bis zur Winterpause eine Job-Garantie. Drei Pflichtspiele stehen bis zu den Festtagen noch an. In diesen Partien soll die Mannschaft "auf jeden Fall" in der aktuellen Konstellation betreut werden.

Erst danach werden die Entscheidungsträger des ambitionierten Champions-League-Teilnehmers eine Entscheidung darüber treffen, wie es auf der Trainerbank weiter geht. Das Team um Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer werde dem Fachblatt zufolge die Zeit in der Pause nutzen, um eine ausführliche Analyse der letzten Monate anzustellen.

Hartes Restprogramm für RB Leipzig

Vorerst hat Marco Rose den Turnaround geschafft. Nach fünf Niederlagen und einem Remis in sechs Pflichtspielen in Folge gelang RB Leipzig zuletzt im DFB-Pokal der große Befreiungsschlag. Mit 3:0 (1:0) besiegten die Roten Bullen die formstarke Frankfurter Eintracht im Achtelfinale, am vergangenen Bundesliga-Spieltag folgte ein 2:0-Auswärtssieg bei Holstein Kiel.

Die drei ausstehenden Partien in 2024 haben es für Rose und seine Mannschaft allerdings in sich: Zunächst ist im Heimspiel in der Champions League gegen Aston Villa (Dienstag, 21:00 Uhr) ein Sieg Pflicht, soll für Leipzig noch irgendeine Rest-Hoffnung auf eine Playoffs-Teilnahme bestehen. Anschließend folgen die Liga-Duelle gegen Eintracht Frankfurt (15.12.) und den FC Bayern (20.12.).

Unabhängig von Roses Zukunft soll im Zuge der Halbjahres-Analyse auch das Thema Verletzungen unter die Lupe genommen werden. In den vergangenen Monaten häuften sich zahlreiche Muskelverletzungen bei den Spielern, wodurch Rose kaum personelle Möglichkeiten übrig blieben.