Frankfurt holt sich Herbstmeisterschaft

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik/SID/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Abschlussstark: Nicole Anyomi

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben sich erstmals die Bundesliga-Herbstmeisterschaft gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Arnautis gewann am 11. Spieltag gegen RB Leipzig mit 3:0 (1:0) und sicherte sich Platz eins.

Es geht in der Liga aber äußerst knapp zu: Titelverteidiger Bayern München und Bayer Leverkusen liegen allein wegen der schlechteren Tordifferenz hinter der Eintracht, DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg ist Vierter mit lediglich einem Punkt Rückstand. Die Rückrunde beginnt bereits am kommenden Wochenende, danach geht es in die Winterpause.

Nicole Anyomi (7.) profitierte bei der frühen SGE-Führung im Stadion am Brentanobad von einem haarsträubenden Fehler im Leipziger Spielaufbau: RB-Torhüterin Elvira Herzog eröffnete bei einem Abstoß mit einem Kurzpass äußerst risikoreich, das rächte sich nur Sekunden später. Die Polin Tanja Pawollek (63.) und Carlotta Wamser (88.) erhöhten.