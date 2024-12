Überraschende Mulder-Kehrtwende beim FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Youri Mulder bleibt Sportdirektor beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt nun doch (weit) über das Jahresende hinaus bis zum Saisonende auf Youri Mulder als Interimssportdirektor. Das gaben die Königsblauen am Mittwochmorgen bekannt.

Die kurzfristige Verpflichtung eines neuen Sportvorstands ist damit vom Tisch. Mulder werde gemeinsam mit Vorstandschef Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga weiter das anstehende Winter-Transferfenster vorbereiten, hieß es in der Vereinsmitteilung. Der 55 Jahre alte Ex-Profi lasse sein Amt im Aufsichtsrat weiter ruhen.

"In den vergangenen Wochen hat Youri die Abläufe im und rund um das Profileistungszentrum gezielt hinterfragt, angepasst und verbessert. Neben seinem fußballerischen Sachverstand und seiner Erfahrung im Profifußball bringt er seine positive Energie ein, die uns innerhalb des Vereins und nach außen sehr guttut. Youri ist in der Öffentlichkeit ein starkes und geschätztes Gesicht des FC Schalke 04", sagte Tillmann.

Mulder erklärte: "Ich habe in den vergangenen Wochen gemeinsam mit allen anderen das Ziel gehabt, dass wir besser werden – auf und neben dem Platz. Auf diesem Weg haben wir Erfolge und auch Rückschläge gesehen. Wichtig ist mir, dass wir zusammen weitermachen und so Tag für Tag stabiler werden, dann werden wir unsere Ziele für diese Saison erreichen."

FC Schalke 04: Mulder-Verbleib "in doppelter Hinsicht wichtig"

"Dass Youri nun bis zum Saisonende Direktor Profifußball bleibt, ist in doppelter Hinsicht wichtig", betonte S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer. "Zum einen leistet er sehr wertvolle Arbeit, mit der er dem Team in der aktuellen Situation weiterhilft. Zum anderen können wir so einen guten Übergang zum neuen Vorstand sicherstellen."

Für diese Position sucht Schalke einen erfahrenen Manager. "Unser Wunschprofl sieht so aus: ein Teamplayer und Fachmann mit breiter Fußball-Expertise, der für eine operative wie strategische Sportkompetenz steht und diesbezüglich einen erfolgreichen Erfahrungshorizont aufweist", sagte Hefer gegenüber "Sport Bild.

Heiß gehandelt wird der frühere HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer, derzeit Sport-Geschäftsführer beim FC Ingolstadt in der 3. Liga.