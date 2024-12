Ausstiegsklausel bei Fortuna-Profi durchgesickert

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Ísak Jóhannesson (l.) ist noch bis 2029 an Fortuna Düsseldorf gebunden

Mit fünf Toren und fünf Vorlagen ist Ísak Jóhannesson aktuell der beste Scorer bei Fortuna Düsseldorf. Dem Zweitligisten droht nach der Saison allerdings ein Abgang des Isländers.

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist in Jóhannessons Vertrag bei Fortuna Düsseldorf eine zweiteilige Ausstiegsklausel verankert worden.

Demnach kann der Mittelfeldspieler den Klub im Sommer 2025 für 5,5 Millionen Euro verlassen, sollten die Düsseldorfer in der 2. Bundesliga bleiben. Bei einem Aufstieg in die Bundesliga läge das Preisschild sogar bei 7,5 Millionen Euro.

Jóhannessons Arbeitspapier in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist noch langfristig bis 2029 datiert.

Nach einer einjährigen Leihe vom dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen hatte Fortuna Düsseldorf Jóhannesson im Sommer 2024 fest verpflichtet. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei zwei Millionen Euro gelegen haben.

"Wir sind sehr froh darüber, dass Ísak nach seiner erfolgreichen Leih-Saison fester Bestandteil unseres Kaders bleibt. Er hat sich bei uns von Tag eins an sehr wohl gefühlt und war sehr schnell ein fester Bestandteil unseres Vereins", sagte Klaus Allofs, Vorstand Sport und Kommunikation in Düsseldorf, damals.

Jóhannesson als Topscorer von Fortuna Düsseldorf

Jóhannesson war in der vergangenen Saison, die für die Fortuna erst dramatisch gegen den VfL Bochum in der Relegation endete, auf 36 Pflichtspieleinsätze gekommen, in denen dem isländischen Nationalspieler sieben Treffer und zehn Vorlagen gelangen.

In der aktuellen Spielzeit steht der 21-Jährige bei fünf Toren und ebenso vielen Assists in 15 Ligaspielen. Damit ist der Youngster der Topscorer im Team von Trainer Daniel Thioune.

Nach 15 Spieltagen liegt Fortuna Düsseldorf derzeit mit 25 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Der Rückstand auf Tabellenführer SC Paderborn beträgt gerade einmal zwei Zähler.