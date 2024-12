SGE-Ikone schießt gegen Eintracht-Kritiker

IMAGO/Mike Egerton

Jan Age Fjörtoft kann Kritik an Eintracht Frankfurt nicht nachvollziehen

Für Eintracht Frankfurt verlief die bisherige Spielzeit nahezu perfekt. Als einer der heißesten Verfolger auf Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern mischt die SGE oben mit. Auch in der Europa League liegen die Hessen voll auf Kurs Achtelfinale. Nur das jüngste Pokalaus bei RB Leipzig trübt die Stimmung am Main etwas. Vereinsikone Jan Age Fjörtoft will von Kritik allerdings nicht wissen.

Hinter Eintracht Frankfurt liegen zwei Partien, die man sich sicherlich anders vorgestellt hatte. Beim 0:3 im DFB-Pokal gegen RB Leipzig war die Leistung der Adlerträger ungenügend. Auch beim 2:2 gegen Kellerkind FC Augsburg hatte sich die SGE mehr ausgerechnet. Kritik an der Mannschaft von Dino Toppmöller wollte Ex-Eintracht-Profi Jan Age Fjörtoft aber nicht aufkommen lassen.

"Eintracht ist Zweiter in der Liga, hat den besten Stürmer (Omar Marmoush, Anm. d. Red), spielt tollen Offensiv-Fußball und wird dafür überall in Europa bewundert. Jetzt zu meckern oder kritisieren, das ist unseriös und amateurhaft", schießt der norwegische TV-Experte im Gespräch mit der "Bild" gegen kritische Stimmen gegenüber den Frankfurtern.

Eintracht Frankfurt der "einzige Außenseiter auf Platz 2"

Die jüngsten Rückschlage gegen die Sachsen und FCA wollte der einstige Nationalspieler nicht überinterpretieren: "Jede Mannschaft hat mal Probleme. Das zeigt ja nur, dass sie keine Maschine ist. Manchester City hat sechs Spiele verloren. Sechs! Eintracht ist bisher auf einer Welle gesurft, verliert dann in Leipzig im Pokal und hat jetzt zu Hause gegen Augsburg nicht gewonnen. Und dann geht die Welt unter? Ganz ehrlich: Worüber reden wir hier?"

Die Begründung Fjörtofts: "Dino Toppmöller hat es genau richtig gesagt: Man kann vielleicht von Dortmund, Leipzig oder Leverkusen erwarten, auf Platz zwei zu stehen. Aber doch nicht von Eintracht. Schaut Euch die Top-Ligen in Europa an, wie viele Außenseiter stehen da auf Platz 2? Mir fällt keiner ein. Außer Eintracht. Sonst sind es überall nur die üblichen Top-Vereine."