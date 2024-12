Medien: BVB legt Duranville-Ablöse fest

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Julien Duranville gilt als eins der größten Offensiv-Talente beim BVB

Julien Duranville gilt als einer der talentiertesten Offensiv-Youngster im Kader des BVB. Obwohl der 18-Jährige bei der Dortmunder Borussia noch nicht oft zum Zug gekommen ist, hat er bereits das Interesse zahlreicher Klubs geweckt. Eine Mindestablöse sollen die Schwarz-Gelben deshalb schon festgelegt haben.

Eigentlich hätte die Saison 2024/25 zum Durchbruch-Jahr für Julien Duranville beim BVB werden können. Doch daraus wurde bisher nichts. Eine Oberschenkelverletzung warf den Teenager zu Beginn der Spielzeit weit zurück. Zuletzt hat er sich wieder in den Dunstkreis der Startelf gekämpft, richtig angekommen ist er dort aber noch nicht.

Dass der Belgier das Potenzial für große Dinge auf dem Fußballplatz hat, steht aber außer Frage. Nicht nur für den BVB, sondern auch für viele andere Vereine, die bereits mit einem Transfer liebäugeln sollen. Das hat die Schwarz-Gelben einem Bericht des Portals "fichajes.net" zufolge nun dazu bewogen, vorsorglich eine Mindestablöse für den Youngster festzulegen.

Laut "fichajes" liegt diese Schmerzgrenze bei 25 Millionen Euro. Erst ab dieser Summe sollen die Dortmunder überhaupt zu Verhandlungen bereit sein.

BVB hofft auf 100-Millionen-Deal

Ob dieser Wert wirklich zutreffend ist, darf aber zumindest infrage gestellt werden. Vor einigen Wochen wurde noch berichtet, dass die Dortmunder Verantwortlichen überzeugt sind, mit Duranville gar das nächste 100-Millionen-Talent in ihren Reihen zu haben. Bis der Teenager diesen Marktwert erreicht, dürfte aber noch viel Zeit vergehen.

Wie lange der Offensivspieler bei den Schwarz-Gelben noch unter Vertrag steht, ist offiziell nicht bekannt. Zur Laufzeit machte der Bundesligist bislang keine Angaben.

Für die erste Mannschaft der Dortmunder kam Duranville seit seinem Wechsel Anfang 2023 in neun Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei gelang ihm ein Treffer. Sein Startelf-Debüt in der Champions League feierte er in dieser Woche gegen den FC Barcelona.