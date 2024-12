Holstein Kiel mit Mut zu Punkten

IMAGO/Henning Rohlfs

Kiel-Trainer Marcel Rapp will endlich wieder einen Sieg holen

Fortschritte bestätigen und in Punkte ummünzen: Holstein Kiel will nach vier Niederlagen in Folge im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach wieder etwas mitnehmen.

"Wir brauchen ein schnelles Passspiel und clevere Laufwege, um in gute Positionen zu kommen", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr): "Dabei haben wir gegen Leipzig einen Schritt nach vorne gemacht."

Am vergangenen Samstag stand dennoch unter dem Strich eine enttäuschende 0:2-Niederlage gegen RB. Mit nur fünf Punkten aus den ersten 13 Partien braucht der Tabellenvorletzte dringend einen Aufschwung, um wieder Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen aufzubauen.

Rapp zeigte sich zuversichtlich, dass bei der Borussia mit dem Kieler Aufstiegskapitän Philipp Sander ein Schritt nach vorne gelingen kann - auch, wenn der Respekt vor dem Gegner groß ist. "Heimstark, gute Mannschaft, gute Einzelspieler - da kommt schon ein Brett auf uns zu", sagte Rapp.