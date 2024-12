VfL Bochum trennt sich von Sportdirektor Lettau

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marc Lettau verlässt den VfL Bochum

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sich von Sportdirektor Marc Lettau getrennt.

Wie der Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, haben sich der Verein und der 39-Jährige "einvernehmlich auf die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses geeinigt". Lettau kam Anfang 2023 von Union Berlin an die Castroper Straße.

In seiner Amtszeit schafften die Blau-Weißen zweimal den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach 14 Spieltagen der laufenden Saison steht Bochum mit nur zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende.