Mets fehlt FC St. Pauli noch länger

FIRO/SID/Marcel Engelbrecht

Der FC St. Pauli muss bis Jahresende ohne Karol Mets auskommen

Der FC St. Pauli muss auch in den kommenden beiden Partien in der Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Karol Mets verzichten.

"Für dieses Kalenderjahr wird es nicht mehr reichen", sagte Trainer Alexander Blessin vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (18:30 Uhr/Sky). Den Stamminnenverteidiger plagen seit knapp drei Wochen Patellasehnenprobleme mit bisher unbekannter Prognose.

Damit setzte Blessin den andauernden Spekulationen über eine zeitnahe Rückkehr erstmal bewusst ein Ende. "Ich will ihn da auch nicht immer unter Druck setzen", sagte der 51-Jährige: "Er soll in Ruhe gesund werden und dann im neuen Jahr wieder angreifen." Auch für Connor Metcalfe, der bereits seit Anfang Oktober an Adduktorenproblemen laboriert, sei das Jahr gelaufen.

Gegen Bremen muss Blessin zudem auf den gelbgesperrten Morgan Guilavogui verzichten, der sich zuletzt in guter Verfassung präsentierte. "Es ist einfach schade, weil er extrem gut drauf war", sagte Blessin, "aber ich glaube, dass wir einen einen adäquaten Ersatz finden". Wie dieser Ersatz genau aussieht, ließ Blessin aber noch offen. "Wir wollen für eine Überraschung sorgen", so der Coach.