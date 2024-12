Hertha-Schock! Reese fällt wohl wieder länger aus

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hertha BSC muss wohl wieder lange auf Fabian Reese verzichten

Letzte Saison war Fabian Reese die Lebensversicherung von Hertha BSC, seit dem Sommer ist der Offensivspieler aufgrund von Verletzungen aber kaum zum Zug gekommen. Nun fällt der 27-Jährige offenbar erneut lange aus.

Wie die "Bild" berichtet, leidet der Linksaußen an einem Knochenmarködem. Dabei handelt es sich um eine Überlastungsreaktion, die im schlimmsten Fall bis zum Ermüdungsbruch führen kann.

Dem Bericht zufolge muss Reese mindestens einen Monat pausieren. Wenn die Genesung nicht reibungslos verläuft, könnte er wohl sogar noch länger ausfallen. Fest stehe schon jetzt, dass er in diesem Jahr nicht mehr spielen wird und auch den Rückrundenauftakt gegen den SC Paderborn am 19. Januar verpasst.

Der Publikumsliebling hatte erst Ende November sein Comeback gefeiert, nachdem er sich in der Saisonvorbereitung schwer verletzt hatte. Im Testspiel gegen Energie Cottbus erlitt Reese damals Schäden am Innenband und am Syndesmoseband. Er musste operiert werden und fiel letztlich über drei Monate aus.

Hertha BSC setzte schnell wieder auf Reese

Da es sich bei der neuen Blessur um eine typische Überlastungserscheinung handeln soll, munkelt die "Bild", dass das Comeback wohl zu früh gekommen sei.

Im DFB-Pokal musste er vergangene Woche die intensive Verlängerung gegen den 1. FC Köln (1:2) mitmachen und stand letztlich rund 50 Minuten auf dem Rasen. Nur drei Tage später folgte der nächste Einsatz gegen Greuther Fürth (1:2).

Zumindest für das kommende Spiel gegen Preußen Münster (Freitag, 18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) wackelt wohl auch ein Einsatz von Youngster Ibrahim Maza. Der 19-Jährige konnte laut "Bild" in den letzten Tagen nur individuell trainieren. Erst kurz vor der Zweitligapartie soll ein Härtetest Klarheit über einen möglichen Einsatz liefern.

Hertha BSC hatte zuletzt vier der letzten sechs Pflichtspiele verloren und war so in der 2. Bundesliga merklich abgerutscht.