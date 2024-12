Hamann moniert "fatale" BVB-Fehler - und fordert Transfers

IMAGO

Didi Hamann begleitet das Geschehen beim BVB kritisch

In der Champions League kassierte Borussia Dortmund trotz eigentlich ordentlicher Leistung gegen den FC Barcelona die erste Heimniederlage der Saison. Laut TV-Experte Dietmar Hamann war für den BVB viel mehr drin. Das Dortmunder Management sieht er im Winter zudem unter Zugzwang.

Gegen Barca habe der BVB "fatale" Fehler gemacht, schrieb der frühere Nationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne. "Das Champions-League-Duell gegen Barcelona hätten sie nicht verlieren dürfen, gerade nach der sehr guten zweiten Halbzeit. Die Katalanen haben in der Defensive mit dem Feuer gespielt und meiner Ansicht nach zu hoch verteidigt. So gab es für den BVB zahlreiche Möglichkeiten, Großchancen zu kreieren. Diese Möglichkeiten haben sie nicht ausreichend genutzt."

Exemplarisch für die Fehler der Mannschaft von Trainer Nuri Sahin sei Pascal Groß' Fehlpass kurz vor Schluss gewesen, der Barca noch den Siegtreffer ermöglichte.

"Groß' Fehler hat den Borussen letztendlich das Spiel gekostet. Sie haben fast alles richtig gemacht. Da ist es besonders bitter, wenn ein individueller Fehler zu einem solchen Ergebnis führt. Ein Punkt wäre für die Schwarz-Gelben Gold wert gewesen", erklärte Hamann.

BVB: Didi Hamann fordert Winter-Transfers

Neben dem suboptimalem Ergebnis verlor der BVB gegen Barca auch noch Nico Schlotterbeck, der eine nicht näher benannte Bänderverletzung erlitt.

"Er wird zum Glück nicht so lange ausfallen wie zunächst befürchtet und auch Waldemar Anton kommt hoffentlich bald zurück", so Hamann mit Blick auf die extrem angespannte Personalsituation in der BVB-Defensive. "Hingegen wird Niklas Süle länger fehlen. Momentan hält Emre Can in der Dortmunder Innenverteidigung die Stellung. Der Kapitän spielt das sehr ordentlich. Aber das Risiko, dass ihm auch noch was passiert, kann der BVB nicht eingehen. Daher müssen sie im Transferfenster im Winter definitiv handeln."