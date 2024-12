FC Schalke 04 verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/ulmer

Charles Takyi (r.) übernimmt die U17 des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 baut den Trainerstab in seiner Nachwuchsabteilung um. Der frühere Profi Charles Takyi wird befördert, wie die Königsblauen am Freitag mitteilten.

Der 40-Jährige, bislang Co-Trainer der U19 unter Legende Norbert Elgert, steigt zum Chefcoach der U17 auf.

"Für uns ist es eine Win-Win-Situation. Wir haben eine wichtige Position im Nachwuchs mit einem Trainer aus den eigenen Reihen nachbesetzt. Charles geht den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Durch die jahrelange Ausbildung bei Norbert Elgert, wissen wir, dass er der richtige Mann für die U17 ist", sagte S04-Nachwuchschef Raffael Tonello.

Elgert lobte: "Charly ist total fußballbesessen, extrem fleißig und meiner Ansicht nach definitiv ein großes Trainertalent. Zudem ist er zu 100 Prozent loyal und menschlich top. Auch wenn es für die U19 ein großer Verlust ist, freue ich mich sehr für ihn. Ich bin sicher, dass er eine erfolgreiche Trainerkarriere vor sich hat."

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, bei der ich weiterhin mit jungen talentierten Spielern arbeiten darf. Das Vertrauen des Vereins, mir die Verantwortung für die U17 zu übertragen, ist eine große Wertschätzung", betonte Takyi. "Die vergangenen Jahre, in denen ich mit Norbert Elgert gemeinsam an der Seitenlinie stand, waren sehr lehrreich. Er ist mein Mentor, in allen Bereichen erfahre ich von ihm volle Unterstützung. Umso mehr freue ich mich, dass unsere enge Zusammenarbeit als Chef-Trainer auch in Zukunft bestehen bleibt."

FC Schalke 04: Auch Martin Max im Trainerteam der U17

Takyi folgt bei der Schalker U17 auf Thomas Bertels. Er hatte den Verein Mitte November auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen verlassen.

Der bisherige Interimstrainer Bastian Naß fungiert künftig als Assistent. Martin Max vervollständigt das Trainergespann, bleibt darüber hinaus weiterhin Stürmer-Trainer der Knappenschmiede, wie der Zweitligist mitteilte.

Takyi, der als Aktiver im Schalker Nachwuchsbereich kickte und seine Karriere 2018 beim KFC Uerdingen beendet hatte, wird seine neue Rolle ab Anfang Januar zum Start der Wintervorbereitung übernehmen.