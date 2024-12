Tel und der FC Bayern: "Zeichen auf Abschied"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Verlässt Mathys Tel den FC Bayern?

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann kann die Debatte um einen möglichen Not-Transfer beim FC Bayern wegen des Ausfalls von Torjäger Harry Kane nicht nachvollziehen - wegen Sturm-Juwel Mathys Tel.

"Mich wundert es sehr, dass gerade diskutiert wird, ob die Bayern einen Backup für den verletzten Harry Kane holen sollten. Genau dafür hat man Mathys Tel im Sommer 2022 ja geholt und für ihn auch tief in die Tasche gegriffen", schrieb der 51-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne. "Tel spielt am besten in der Mitte oder durch die Mitte, daher frage ich mich, warum Vincent Kompany ihn vorne nicht zum Zug kommen lässt."

Kane hatte sich im Bundesliga-Kracher beim BVB Ende November einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Tel hatte in der Partie auf dem Offensivflügel statt im Zentrum gespielt und enttäuscht. In der Champions League gegen Schachtar Donezk (5:1) zuletzt kam er einmal mehr nur als Joker zum Zuge.

"Ich weiß nicht, was da los ist, ob Tel sich nicht entwickelt oder was sie im Training sehen beziehungsweise nicht sehen. Mich wundert es sehr, dass er nach dem Kane-Ausfall in der Mitte nicht die Chance bekommt, zu zeigen, was er kann. So wie es im Moment aussieht, stehen die Zeichen auf Abschied", orakelte Hamann.

Tatsächlich verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass der FC Bayern Tel im Januar zu einem anderen Verein ausleihen könnte - ein Szenario, das beim deutschen Rekordmeister lange Zeit ausgeschlossen schien.

Darum ist Thomas Müller so "wichtig" für den FC Bayern

Gegen Donezk agierte Routinier Thomas Müller statt Kane im Sturm-Zentrum - ein Fingerzeig, laut Hamann. "Wenn Kane weiterhin ausfällt, kann es sein, dass Kompany weiter auf Müller zählt. Gegen Donezk hat der Bayern-Routinier gezeigt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch als Antreiber seinen Wert hat. Für eine Mannschaft ist es wichtig, erfahrene Spieler zu haben, die voran gehen, die antreiben und andere mitziehen."

Am Wochenende im Auswärtsspiel gegen Mainz 05 wird Kane dem FC Bayern sicher noch fehlen. Für den Jahresabschluss gegen RB Leipzig vor Weihnachten hofft Trainer Vincent Kompany dann auf eine Rückkehr des 31 Jahre alten Engländers.