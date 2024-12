Exklusiv: Matthäus rät Müller zu Bayern-Pause

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Laut Matthäus nimmt Müller beim FC Bayern noch immer eine wichtige Rolle im Team ein

Über die Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern wird dieser Tage reichlich spekuliert. Nicht ohne Grund: Der Vertrag des 35-Jährigen läuft im Sommer aus. Entscheidet sich das Münchner Klub-Idol dann für ein Karriere-Ende? Sollte es so kommen, würde Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem Ur-Bayer zu einer kleinen Pause raten, wie er exklusiv gegenüber RTL/ntv und sport.de betonte.

Trifft Thomas Müller zum Saisonende die Entscheidung, seine Fußballschuhe nach dann 17 Jahren auf allerhöchstem Niveau an den Nagel zu hängen, sollte er nach Meinung von RTL-Experte Lothar Matthäus zunächst einmal etwas Abstand von der Säbener Straße nehmen.

"Ich glaube, er sollte erst einmal eine kleine Pause einschieben", sagte Matthäus im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de. Zugleich hob der 63-Jährige hervor. Er könne sich nicht vorstellen, dass Müller den Fußballplatz von einem Tag auf den anderen für ein Büro eintauscht: "Aber er sollte dem FC Bayern auf jeden Fall erhalten bleiben, egal in welcher Situation."

"Sport Bild" hatte jüngst berichtet, dass es sich derzeit abzeichne, dass Müller aktuell seine letzte Saison für den FC Bayern spielt. "Bild" zufolge liegen dem Bayern-Routinier mehrere Angebote vor, nach seiner aktiven Fußballerkarriere als TV-Experte oder Werbefigur zu arbeiten.

Matthäus: Müller für den FC Bayern noch immer wichtig

Geht es nach Matthäus, müsste nach der laufenden Saison aber noch gar nicht Schluss sein. "Ich sehe ihn vielleicht noch ein Jahr bei der Mannschaft, weil er auch Ansprechpartner für die Trainer und für die jungen Spieler ist", erklärte er. Müller könne im Münchner Star-Ensemble noch immer "eine wichtige Rolle" haben.

Dass er sportlich noch großen Mehrwert für die Mannschaft von Cheftrainer Vincent Kompany hat, habe nicht zuletzt sein Auftreten in der Champions League auf Schalke gezeigt, schob Matthäus hinterher. Beim 5:1 (2:1) gegen Schachtar Donezk hatte Thomas Müller das zwischenzeitliche 2:1 erzielt. In seinem 156. Königsklassen-Spiel verbuchte er sein 55. Tor und traf somit nun in 17 (!) Saisons des höchsten europäischen Wettbewerbs in Folge.

Ob Müller nach der laufenden Saison tatsächlich als Bayern-Profi aufhört, bleibt vorerst derweil abzuwarten. Wie der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe betont hatte, sei es "nicht ausgeschlossen", dass "Radio Müller" noch einmal beim deutschen Rekordmeister verlängert.