Insider: Wie Peretz' Bayern-Einsatz für Chaos sorgte

Daniel Peretz hütet derzeit das Tor des FC Bayern

Daniel Peretz hat in diesen Tagen die Chance, beim FC Bayern weiter auf sich aufmerksam zu machen. Wie sehr der aktuelle Vertreter von Manuel Neuer in seiner Heimat in Israel derzeit für Aufregung sorgt, hat nun ein Insider verraten.

Derzeit darf Daniel Peretz so viel im Tor des FC Bayern stehen wie nie zuvor. 90 Minuten bekam er zuletzt Anfang Dezember in der Fußball-Bundesliga gegen Heidenheim (4:2), vorher durfte er bereits im DFB-Pokal - nach der Roten Karte gegen Manuel Neuer - für gut 70 Minuten zwischen die Pfosten. Unter der Woche folgte dann das Champions-League-Debüt des 24-Jährigen auf Schalke gegen Schachtar Donezk, das auch in Israel für Aufruhr sorgte.

"Die israelischen Fußballfans sind sehr stolz auf ihn. Das letzte Mal, dass Israel einen Spieler in einem europäischen Top-Team hatte, ist mit Yossi Benayoun in Liverpool 15 Jahre her", verriet Arbel Eshet, der für den israelischen TV-Sender Sport5 tätig ist, gegenüber "Sport1".

Peretz' Einsatz in der Königsklasse sorgte dann für ein kleines Chaos bei den Programmchefs des Fernsehsenders. Es musste "in letzter Sekunde umdisponiert [werden]: Das Bayern-Match wurde in voller Länger übertragen und ein bekannter Moderator wurde zum Spiel eingeflogen", verriet Eshet. Schließlich sollte keiner verpassen, wie sich der Israeli bei seinem ersten CL-Spiel im Münchner Trikot schlug.

FC Bayern: Peretz überzeugt die Bosse

Und Peretz tat, was zu tun war. Gerade in der zweiten Halbzeit legte er ein paar schöne Paraden hin. Bayern-Sportvorstand Max Eberl sprach anschließend von einer "hervorragenden Leistung" des Israelis, der im Sommer 2023 für immerhin fünf Millionen Euro von Maccabi Tel Avi gekommen war.

Eshet selbst war beim CL-Spiel auf Schalke hinter dem Tor postiert, konnte Peretz' Einsatz gegen Donezk dort in einer der beiden Halbzeiten perfekt beobachten.

Er habe sehen können, "wie Peretz während des Spiels seinen Mitspielern Instruktionen gegeben hat. Ich fand es beeindruckend, mit welch einem Selbstvertrauen er das hinbekommen hat", berichtete der Insider und setzte hinzu: "Sein großes Vorbild ist Manuel Neuer. Er hat schon oft in Interviews gesagt, wie aufregend es für ihn ist, mit seinem Kindheitsidol zu trainieren."

In Israel ist Peretz neben seinen sportlichen Fähigkeiten auch abseits des Rasens geschätzt. Denn der Keeper ist mit der israelischen Musikerin Noa Kirel, die auch schon am Eurovision Song Contest teilnahm, zusammen. "Sie ist eine der populärsten Sängerinnen in Israel. Sie sind ein wahres Power-Couple", erklärte der Sport5-Reporter.

Am Samstagnachmittag wird Peretz auch gegen Mainz 05 im Tor stehen (ab 15:30 Uhr im Live-Ticker).