Kritik an Jamal Musiala nach Bayern-Pleite

Jamal Musiala und der FC Bayern haben die erste Liga-Pleite kassiert

Am Samstag hat der FC Bayern in Mainz die erste Pleite der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Der frühere Münchner Dietmar Hamann zeigte sich nicht komplett überrascht.

"Die Bayern-Niederlage hat sich nicht direkt abgezeichnet, aber in den letzten Wochen konnte man schon eine Tendenz erkennen", erläuterte der "Sky"-Experte nach dem Schlusspfiff.

Hamann weiter: "Sie haben immer wieder Fehler gemacht, was sie über Wochen nicht gemacht haben. Jamal Musiala war heute blass und wenn Musiala mal kein gutes Spiel macht, dann sind die Bayern blass."

In der Tat erwischte der zuletzt so formstarke Youngster einen gebrauchten Tag, entsprechend schwach fiel seine Note in der sport.de-Einzelkritik aus.

Weil Titelverteidiger Bayer Leverkusen parallel mit 2:0 in Augsburg gewann, ist der Vorsprung des Rekordmeisters an der Tabellenspitze geschrumpft. Nur vier Punkte trennen die Klubs noch voneinander.

Hamann war voll des Lobes für die Werkself: "Das war heute sehr beeindruckend. Sie haben ihr bestes Auswärtsspiel gezeigt. Im Spiel gegen Augsburg wirkte es, als sei Leverkusen mit einem Mann mehr auf dem Platz und das war wieder das Leverkusen der letzten Saison."

Er gehe daher davon aus, dass es in der Rückserie "noch einmal ein spannendes Meisterrennen geben wird", so der Ex-Profi.

Eberl sieht "zu viele Fehler" beim FC Bayern

Im Bayern-Lager wurden unterdessen keine Ausreden für den Rückschlag gesucht, Sportvorstand Max Eberl und Co. erwiesen sich als faire Verlierer.

"Am Ende hat Mainz aus unserer Sicht leider verdient gewonnen. Wir waren in den einzelnen Duellen nicht griffig genug. Wir hatten zu selten Spielkontrolle, haben uns das Spiel der Mainzer aufdrängen lassen und haben es am Ende leider nicht mehr gedreht bekommen", analysierte der Funktionär.

Man habe "vom ersten Tag keine Entschuldigung gesucht, wir suchen es auch heute nicht", stellte Eberl klar: "Wir haben die Qualität so ein Spiel zu gewinnen. Wir haben zu viele Fehler gemacht und deshalb haben wir das Spiel nicht gewonnen."