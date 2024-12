Hannover 96 verpasst Sprung auf Platz eins

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Hannover 96 unterlag Greuther Fürth mit 0:1 und verpasste den Sprung auf Platz eins

Hannover 96 hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst.

Trainer Stefan Leitl verlor mit den Niedersachsen am Sonntag bei seinem Ex-Klub SpVgg Greuther Fürth nach einer müden Vorstellung mit 0:1 (0:0), Noel Futkeu ließ die Franken mit seinem späten Treffer jubeln (84.).

Mit einem Sieg hätte Hannover erstmals seit dem 12. Spieltag die Spitze übernommen, doch gerade in der Offensive lief bei den "Roten" nichts zusammen. So gehen die Niedersachsen als Fünfter in das letzte Spiel des Jahres gegen Hertha BSC zwei Tage vor Heiligabend, Fürth kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf Rang zwölf.

Die 12.334 Fans sahen in Fürth zunächst ganz schwere Fußball-Kost, beide Teams versuchten vor allem in der Defensive keine Fehler zu machen - und vergaßen dabei völlig das Spiel nach vorne. Erst in der 75. Minute (!) gab Hannovers Jannik Dehm aus der Distanz den ersten Torschuss ab.

Es passte zum Niveau der Partie, dass der Siegtreffer nach einer Standardsituation fiel. Futkeu hatte nach einer Ecke zu viel Platz und traf aus der Drehung zu seinem siebten Saisontor.