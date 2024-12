Bericht: FC Bayern bietet Star keinen neuen Vertrag

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Der FC Bayern wird den Vertrag von Leroy Sané (M.) vermutlich nicht verlängern

Gleich bei mehreren Leistungsträgern des FC Bayern ist unklar, wie es über den kommenden Sommer hinaus weitergeht. In eine Personalie kommt jetzt aber offenbar Bewegung. Ein Münchner Star-Spieler müsste den deutschen Fußball-Rekordmeister demnach verlassen.

Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané: Die Liste an verdienten Spielern des FC Bayern, deren Zukunft offen ist, ist lang.

Während Münchens Sportvorstand Max Eberl zuletzt von sehr guten Gesprächen mit Mittelfeldantreiber Kimmich sprach ("Die Gespräche mit Jo sind extrem angenehm, weil er ein super reflektierter Mensch ist, der in seinem Leben schon viel erlebt hat"), hielt sich der 51-Jährige bei anderen Spielern zuletzt eher bedeckt.

Das hat wohl seinen guten Grund. Nicht mit allen Spielern wollen die Bayern verlängern, schon gar nicht um jeden Preis. Laut Informationen des Fachmagazins "kicker", die am Sonntagnachmittag bekannt wurden, kommt jetzt Bewegung in die Personalie Leroy Sané.

Medien: FC Bayern erwartet "extreme Leistungssteigerung" von Star-Spieler

"Sein Vertrag wird nicht verlängert", vermeldete Kicker-Reporter Georg Holzner als "Tendenz" über X, dem früheren Twitter. Es bräuchte demnach "eine extreme Leistungssteigerung, um seine - Stand jetzt geringen - Chancen auf einen neues Arbeitspapier zu erhöhen", schrieb Holzner weiter.

Hinter Sané, der in diesem Jahr immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, liegt in der Tat ein enttäuschendes Jahr 2024.

Nachdem sich der Flügelspieler Anfang Juli einer Leisten-Operation unterziehen musste, durfte er erst Ende Oktober beim 4:0-Sieg der Bayern gegen Mainz 05 in der zweiten Runde des DFB-Pokals sein erstes Pflichtspiel von Beginn an absolvieren.

Insgesamt kommt der 28-jährige deutsche Nationalspieler in der laufenden Spielzeit auf 18 Pflichtspieleinsätze, die sich allerdings auf 825 Spielminuten verteilen. Dabei gelangen ihm gerade einmal vier Tore und eine Vorlage. Spielerisch tauchte Sané dabei oftmals ab - so wie bei der 1:2-Liganiederlage der Bayern in Mainz am Samstag, bei der ihm allerdings auch das 1:2 in der Schlussphase gelang (sport.de-Note 3,5).