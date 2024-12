Winter-Transferpläne des FC Bayern enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Was planen Max Eberl und der FC Bayern im Winter?

Durch die überraschende 1:2-Pleite beim FSV Mainz 05 hat die bislang fast makellose Bundesliga-Bilanz des FC Bayern einen ersten Knacks bekommen. Transfers plant der deutsche Rekordmeister trotz des Rückschlags und einer seit Wochen immer wieder angespannten Personallage aber offenbar nicht.

Das zumindest vermeldet der "kicker". Neuzugänge im Januar seien in München derzeit demnach "nicht vorgesehen".

Allerdings könnte sich auf der Abgabenseite etwas tun: Die Talente Adam Aznou und Mathys Tel, die trotz der langen Verletztenliste kaum bis wenig Einsatzzeit erhalten, könnten den FC Bayern auf Leihbasis verlassen, heißt es.

Insbesondere um Tel ranken sich bereits seit Längerem Wechsel-Gerüchte. "Ich weiß nicht, was da los ist, ob Tel sich nicht entwickelt oder was sie im Training sehen beziehungsweise nicht sehen. Mich wundert es sehr, dass er nach dem Kane-Ausfall in der Mitte nicht die Chance bekommt, zu zeigen, was er kann. So wie es im Moment aussieht, stehen die Zeichen auf Abschied", orakelte zuletzt auch "Sky"-Experte Dietmar Hamann.

Interesse aus der Bundesliga soll es beim VfB Stuttgart, beim FC Augsburg sowie bei Werder Bremen geben. Zudem gelten der FC Valencia aus Spaniens La Liga und Serie-A-Klub Lazio Rom als mögliche Tel-Abnehmer.

FC Bayern: Kein neuer Vertrag für Leroy Sané?

Keine Bewegung wird es dem "kicker" zufolge im Winter wohl bei Leroy Sané geben. Zwar werde der auslaufende Vertrag des 28 Jahre alten Nationalspielers nach aktuellem Stand nicht verlängert, wenn er in der Rückrunde keine deutliche Leistungssteigerung zeige, wie es heißt. Ein Verkauf im Januar soll aber kein Thema sein.

Sanés Bilanz 2024/2025 liest sich sehr überschaubar: In 825 Einsatzminuten im Trikot des FC Bayern gelangen dem früheren Schalker lediglich vier Tore und eine Vorlage. Sein Gehalt von angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr rechtfertigen diese Zahlen nicht.