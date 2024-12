Medien: HSV sucht auch neuen Manager

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz sucht einen neuen Manager

Dass sich der Hamburger SV nach der Trennung von Steffen Baumgart nach wie vor auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung auf dem Trainerposten befindet, ist bekannt. Parallel könnte beim HSV aber auch ein neuer Manager übernehmen.

Wie der "kicker" berichtet, habe Sportvorstand Stefan Kuntz schon vor Baumgarts Rauswurf im November erste Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt. Die neu zu schaffende Position soll demnach auf der Hierarchieebene zwischen Kuntz und dem Trainerstab angesiedelt sein, der neue Mann könnte als Technischer Direktor firmieren. Kuntz will dem Bericht zufolge damit dem HSV-Chefcoach mehr Unterstützung zukommen lassen.

Wer im neuen Jahr an der Seitenlinie der Rothosen steht, ist derweil nach wie vor offen. Bis zur Winterpause erhielt zunächst Interimstrainer Merlin Polzin das Mandat.

"Sport Bild" schrieb vergangene Woche von einem "Endspiel"-Szenario für den 34-Jährigen: Mit zwei Siegen beim SSV Ulm sowie gegen Greuther Fürth könne Polzin seinen Job dauerhaft sichern, hieß es.

Das Problem: In Ulm kam der HSV am Freitag nicht über ein 1:1 hinaus. Aaron Keller (34.) brachte den Außenseiter sogar in Führung, Davie Selke (49.) glich für die Gäste aus der Hansestadt aus. Die Schlussphase der Partie musste der HSV nach der Gelb-Roten Karte gegen Daniel Elfadli allerdings in Unterzahl bestreiten.

HSV: Bruno Labbadia wohl kein Thema mehr

So oder so: Womöglich ist eine weitere Zusammenarbeit mit Polzin, unter dessen Regie es zuvor einen 3:1-Erfolg beim Karlsruher SC sowie ein 2:2 gegen Darmstadt 98 gegeben hatte, nun bereits vom Tisch.

Kein Thema mehr beim HSV soll der zwischenzeitlich heiß gehandelte Bruno Labbadia sein. Er hatte dem Vernehmen nach nicht den Rückhalt aller Vereinsgremien.

Henrik Rydström vom schwedischen Meister Malmö FF soll Kuntz und Co. derweil abgesagt haben, zumindest für ein Engagement im Winter.