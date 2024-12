1. FC Köln bei Bundesliga-Star wohl chancenlos

IMAGO/Markus Fischer

Florian Grillitsch (l.) will nicht zum 1. FC Köln

Bei der TSG 1899 Hoffenheim sind die Dienste von Florian Grillitsch nicht mehr gefragt. Bei dem ehemaligen Bremer deutet sich daher ein Abschied im Winter an. Mehrere Klubs aus der 1. Bundesliga und dem Ausland sollen Interesse zeigen. Ein Wechsel zum 1. FC Köln hingegen gilt als unwahrscheinlich.

Am Montag hatte das vereinsnahe Portal "Geissblog" berichtet, Florian Grillitsch stehe auf dem Zettel des 1. FC Köln. Demnach könnte der defensive Mittelfeldspieler, der auch im Abwehrzentrum spielen kann, im Winter inklusive Kaufoption ausgeliehen werden. Aktuell steht der Österreicher noch bis 2026 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag.

Dort ist die Zukunft des 29-Jährigen allerdings offen. Dem "Geissblog" zufolge haben die Klub-Bosse dem Mittelfeldakteur bereits mitgeteilt, dass er den Klub in der Winterpause verlassen kann. Auch "Sky"-Reporter Dennis Bayer vermeldet, dass ein Abschied des ehemaligen Bremers im Januar immer wahrscheinlicher wird. Jedoch sei auch ein Verbleib nicht ausgeschlossen.

Wechsel zum 1. FC Köln für Grillitsch "kein Thema"

Interesse an Grillitsch sollen demnach bereits Klubs aus der Bundesliga und aus dem Ausland hinterlegt haben. Um welche Vereine es sich genau handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Laut Bayer ist ein Transfer zum 1. FC Köln für den ehemaligen Nationalspieler Österreichs aber "kein Thema".

Grillitsch war 2017 von Werder Bremen zur TSG Hoffenheim gewechselt. 2022 heuerte er eine Saison für Ajax Amsterdam an, ehe es ihn zurück zu den Kraichgauern zog. In der aktuellen Saison stand der 50-fache Auswahlspieler wettbewerbsübergreifend in 14 Pflichtspielen auf dem Platz. Zuletzt fiel er aber mit einer Sprunggelenksverletzung aus.

Hinzu kommt, dass der großgewachsene Sechser nicht in das System von TSG-Cheftrainer Christian Ilzer passt, der den Posten an der Seitenlinie der Sinsheimer im November übernommen hatte.