FC Schalke 04 verkündet Hiobsbotschaft

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Amin Younes fehlt dem FC Schalke 04 vorerst

Bittere Personal-News vom FC Schalke 04: Der Zweitligist muss bis auf Weiteres auf Spielmacher Amin Younes verzichten.

Wie die Königsblauen ohne Angabe einer detaillierten Diagnose mitteilten, musste sich der 31 Jahre alte Ex-Nationalspieler einem "kleinen Eingriff am Knie" unterziehen. Den Hinrundenabschluss bei Tabellenführer SV Elversberg am Freitag (18:30 Uhr) werde Younes in jedem Fall verpassen, hieß es in dem Statement.

Die vereinsnahe "WAZ" berichtet, es gelte als unwahrscheinlich, dass Younes im Trainingslager im türkischen Belek (ab 3. Januar 2025) in vollem Umfang mit der Mannschaft trainieren könne. Unklar sei auch, ob der Routinier bis zum Rückrundenauftakt bei Eintracht Braunschweig (18. Januar) wieder fit ist.

Younes hatte zuletzt bereits die Partie gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) verpasst. In der laufenden Saison steht der zuvor vereinslose Profi bei 13 Einsätzen (ein Tor, zwei Vorlagen) im Schalker Trikot.

Ebenfalls länger verzichten muss S04-Trainer Kees van Wonderen auf Mauro Zalazar: Der 19-Jährige bereitet sich derzeit mit der U20-Nationalmannschaft Uruguays auf die Südamerikameisterschaft vor, wie Schalke verkündete.

Weiterer Spieler fehlt dem FC Schalke 04

Das Turnier findet vom 23. Januar bis 16. Februar 2025 in Venezuela statt. Der Mittelfeldspieler trifft mit seiner Auswahl zunächst auf Paraguay (25. Januar), Venezuela (27. Januar), Argentinien (29. Januar) und Peru (31. Januar).

Abhängig vom Verlauf des Turniers werde Zalazar voraussichtlich im Februar zurückkehren, hieß es in der S04-Mitteilung.

Das Talent hatte im Schalker Profi-Team zuletzt keine Rolle gespielt und war für die U23 in der Regionalliga West zum Einsatz gekommen.

Nicht nur Younes und Zalazar stehen derzeit nicht zur Verfügung. Gegen Elversberg wird van Wonderen zudem auf Angreifer Peter Remmert (Zerrung) verzichten müssen.