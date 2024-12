Eberl: FC Bayern "froh" über Goretzka, aber ...

IMAGO/Fotostand / Racocha

Leon Goretzka stand beim FC Bayern zuletzt wieder häufiger auf dem Rasen

Im Sommer galt Leon Goretzka offen als Streichkandidat beim FC Bayern. Der 29-Jährige blieb jedoch, hatte zu Saisonbeginn einen schweren Stand, blickt rund vier Monate später aber dennoch bereits auf 16 Pflichtspieleinsätze (2 Tore/1 Vorlage) und wusste durchaus zu überzeugen. Wirklich verbessert hat sich die Lage des 57-maligen deutschen Nationalspielers allerdings nicht.

"Es ist so, wie wir es im letzten Sommer formuliert haben. Wir sind froh, dass Leon da ist, in der Situation, die wir vorgefunden haben", zitiert "Sport1" Bayerns Sportvorstand Max Eberl mit Worten, die dieser bei einem Fanclub-Besuch in Wallerfing gewählt haben soll.

Allerdings unterstreicht Eberl auch, dass Goretzka von den vielen Verletzungsproblemen in München profitiert: "Wenn alle wieder fit sind, dann sind wir wieder in der Situation, die wir im letzten Sommer hatten", erklärte der 51-Jährige.

In besagter Situation soll der FC Bayern Goretzka deutlich gemacht haben, dass er in den Planungen eher eine untergeordnete Rolle spiele, sich einen neuen Arbeitgeber suchen dürfe. Ein Umstand, dem Goretzka sehr professionell entgegnet sein soll.

Goretzka zu "100 Prozent" Mitglied des FC Bayern

"Da ist überhaupt kein böses Blut", betont Eberl und konkretisiert: "Da ist nichts Internes passiert und es gab keine Streitigkeiten."

Außerdem haue sich der Mittelfeldstratege, "trainiert sehr gut und dementsprechend hat er auch die Spiele jetzt bekommen", begründet Eberl, warum Goretzka, dem man immer gesagt habe, er sei "zu 100 Prozent" Mitglied des Kaders, seine Chance bekommen hat.

Goretzka rückte wieder in den Fokus, da Senkrechtstarter Aleksandar Pavlovic im Saisonverlauf einige Spiele pausieren musste, Neuzugang Joao Palhinha fällt sogar wohl bis Jahresende aus. Immerhin absolvierte der Portugiese am Dienstag seine erste Trainingseinheit seit seinem Ausfall Mitte November.