Kane macht Fortschritte - Neue Sorgen um Bayern-Star?

Laimer (l.) musste das Mannschaftstraining des FC Bayern vorzeitig abbrechen, Kane (r.) absolvierte alle Einheiten

Gute Nachrichten beim FC Bayern: Mittelstürmer Harry Kane macht vor dem letzten Bundesliga-Spiel der Münchner am Freitag (20:30 Uhr) gegen RB Leipzig Fortschritte. Unterdessen bereitet einer seiner Mannschaftskollegen womöglich neue Sorgen.

Harry Kane konnte am Dienstag die komplette Trainingseinheit von Cheftrainer Vincent Kompany absolvieren, wie "Bild" beobachtete. Somit stellt der 31-Jährige für das Top-Spiel des 15. Spieltags gegen die viertplatzierten Leipziger durchaus eine Option dar.

Der Engländer hatte sich Ende November im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) einen Muskelfaserriss zugezogen und musste daraufhin ausgewechselt werden. Kane verpasste die anschließenden Spiele gegen Bayer Leverkusen (0:1), 1. FC Heidenheim (4:2), Schachtar Donezk (5:1) und 1. FSV Mainz 05 (1:2).

Inwiefern Harry Kane gegen RB Leipzig wieder mitwirken kann, ist "Bild" zufolge derzeit noch fraglich. Der Stürmer sei sicher noch nicht bei 100 Prozent. Am Dienstag konnte der Toptorschütze des FC Bayern alle Einheiten wieder mitmachen, zog etwa Sprints an und nahm auch am Taktik-Training von Kompany-Assistent Aaron Danks teil.

Sorgen beim FC Bayern um Konrad Laimer?

Auch der zuletzt am Oberschenkel verletzte Alphonso Davies konnte mitwirken und rund 70 Minuten mitwirken. Erst am Montag war er durchaus überraschend erstmals wieder im Mannschaftstraining dabei gewesen. Der 24-Jährige könnte nach Einschätzung des Boulevardblatts gegen Leipzig sogar schon wieder im Kader stehen. Am abschließenden Trainingsspiel war Davies anders als Kane aber nicht am Ball.

Sorgen bereitet beim FC Bayern indes Mittelfeldspieler Konrad Laimer. Der 27-Jährige signalisierte seinem Chefcoach nach rund 50 Minuten leichte Muskelprobleme. Der Österreicher brach das Training daher ab und ging vorzeitig in die Kabine.

Stürmer Mathys Tel konnte am Dienstag unterdessen das Aufwärmtraining absolvieren, ehe er 30 Minuten lang individuell arbeitete. Der Franzose hatte sich gegen Mainz eine Blessur zugezogen. Kollege Serge Gnabry arbeitete nach überstandenen Knieproblemen wieder mit dem Ball, eine Rückkehr in den Bundesliga-Kader sei laut "Bild" aber eher unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Joao Palhinha und Kingsley Coman, die sich auf eine Rückkehr im Januar vorbereiten.