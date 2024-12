Dreesen erklärt Transfer-Plan des FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Jan-Christian Dreesen ist mit dem aktuellen Kader des FC Bayern zufrieden

Die Verletzung von Harry Kane hat beim FC Bayern offen vor Augen geführt, wie wichtig der Mittelstürmer für das Erreichen der sportlichen Ziele ist. Dennoch hält der Rekordmeister an der Devise fest, im Winter keinen Ersatz für den Engländer zu verpflichten. Das stellte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nun noch einmal klar.

Der FC Bayern wird im Winter keinen weiteren Stürmer verpflichten. "Dass wir keinen Backup für Harry Kane holen werden, hat Max ja schon gesagt", unterstrich der Münchner Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen im Gespräch mit "tz", wobei er Bezug auf eine Aussage von seinem Vorstandskollegen Max Eberl nahm.

Der Kaderplaner des deutschen Rekordmeisters hatte nach dem 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende zu Protokoll gegeben, dass die aktuell unter Vertrag stehenden Spieler "die Qualität" haben, "die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben". In Anlehnung an eine Ansage von Bayern-Patron Uli Hoeneß aus dem Sommer hatte Eberl hinzugefügt: "Wie sagt man's so schön: Bayern ist auch kein Geldscheißer."

Aussagen, die Dreesen nur "unterstreichen" könne: "Wir haben eine Top-Mannschaft und ich sehe aktuell keinen Handlungsbedarf."

Der FC Bayern hat "finanzielle Rahmenbedingungen"

Eberl habe damit "zum Ausdruck bringen wollen, dass wir kämpfen müssen, um uns in der europäischen Spitze zu behaupten. Und dass wir nicht einfach an irgendeinen Speicher gehen können, um die Schubkarre da drin voll zu schaufeln", erklärte Dreesen: "Wir haben finanzielle Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen."

Harry Kane hatte sich im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) eine Muskelverletzung zugezogen. Der Engländer verpasste die anschließenden Spiele gegen Bayer Leverkusen (0:1), 1. FC Heidenheim (4:2), Schachtar Donezk (5:1) und 1. FSV Mainz 05 (1:2).

Inzwischen wirkt der Top-Stürmer zwar schon wieder im Mannschaftstraining mit, ob es für einen Startelf-Einsatz gegen RB Leipzig (Freitag, 20:30 Uhr) reicht, ist aber noch offen.