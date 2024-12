Details zur Hertha-Krisensitzung aufgedeckt

IMAGO/Daniel Lakomski

Zweitligist Hertha BSC steckt tief in der Krise

Bei Hertha BSC knirscht es nach der 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Preußen Münster gewaltig. Kapitän Toni Leistner stellte nach der fünften Heimniederlage der Saison bereits die Qualitätsfrage. Cheftrainer Christian Fiel steht in Berlin mächtig unter Druck. Besserung soll eine Krisensitzung bringen, welche die Mannschaft am Dienstag abhielt. Nun sind Details enthüllt worden.

Hertha BSC drohen triste Weihnachtstage. Das total überflüssige 1:2 (1:0) in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger Preußen Münster am Freitagabend war bereits die dritte Pflichtspiel-Pleite am Stück, von den letzten sieben Begegnungen gewannen die kriselnden Berliner nur eine. Sogar die Qualitätsfrage wurde im Anschluss bereits gestellt.

Nur ein Spiel bleibt der Hertha vor der kurzen Winterpause noch, um den Turnaround zu schaffen. Am Sonntag (13:30 Uhr) geht es zum heimstarken Aufstiegskandidaten Hannover 96.

Hertha BSC: Reger Austausch über "Problemzonen"

Um sich auf die Partie bei den Niedersachsen einzuschwören und einen erfolgreichen Jahresabschluss zu feiern, schwor sich das Team von Christian Fiel laut "Bild" am Dienstagmittag in einer Krisensitzung ein - ohne die Gegenwart des Cheftrainers. Kapitän Toni Leistner habe seine Teamkollegen zum Gespräch gebeten. Nur die Profis sollen an der Besprechung teilgenommen haben.

Dort soll es nach Informationen der Boulevardzeitung durchaus heiß hergegangen sein. Leistner soll einige seiner Mitspieler mit "scharfen Worten" direkt angesprochen haben, heißt es. In der Folge sei es dann zu einem hitzigen Austausch aller Meinungen gekommen. Auch "Problemzonen" sollen "kritisch, aber lösungsorientiert" diskutiert worden sein.

Dafür führte die "Bild" ein Beispiel an: Offensiv-Talent Derry Scherhant soll von Leistner für zu viel Egoismus kritisiert worden sein. Der routinierte Verteidiger sei demnach nicht damit einverstanden gewesen, dass sich der Youngster den Elfmeter gegen Münster schnappt, obwohl etablierte Schützen wie Ibrahim Maza und Michael Cuisance auf dem Platz standen.