Das sind Schalkes Transfer-Pläne

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Kees van Wonderen hofft auf Winter-Transfers beim FC Schalke 04

Trainer Kees van Wonderen hofft auf den ein oder anderen Winter-Transfer beim FC Schalke 04.

"Wir haben viele Gespräche, wir wissen, was wir wollen. Im Winter ist es nicht einfach, die Mannschaft mit Qualität zu verstärken. Wir sind abhängig davon, was verfügbar ist. Es ist auch eine Frage von gutem Timing", sagte der Niederländer am Donnerstag auf der Pressekonferenz des Zweitligisten.

"Wir haben gesehen, dass wir einen Kader haben, der stark genug ist, ein paar Plätze nach oben zu kommen. Aber es ist auch noch sehr fragil, wir müssen jede Woche die Leistung bestätigen. Wir warten ab."

Ob Schalke die potenziellen Neuzugänge dauerhaft oder nur auf Leihbasis verpflichtet, ist für van Wonderen zweitrangig. "Wichtig ist, dass Spieler, die kommen, einen Mehrwert bieten. Und wenn wir sie kaufen könnten, wäre das umso besser. Aber das ist nicht nur von uns abhängig, sondern auch vom Spieler und dem abgebenden Verein."

Auf der Abgangsseite könnte sich auf Schalke im Januar ebenfalls etwas tun. "Es gibt auch Spieler im Kader, die zu wenig spielen bei uns. Da schauen wir, ob wir diesen Spielern eine Plattform geben können, wo sie mehr spielen", sagte van Wonderen.

Schalke 04 zu Gast beim Tabellenführer

Die Knappen sind trotz einer Leistungssteigerung zuletzt weiterhin nur zwei Zähler von der Abstiegszone in der 2. Bundesliga entfernt. Zum Jahresausklang muss Schalke am Freitag (18:30 Uhr, live im Ticker bei sport.de) ausgerechnet bei Tabellenführer SV Elversberg antreten.

"Es ist wieder ein wichtiges Spiel gegen den Tabellenführer, der eine gute Mannschaft hat. Für uns sind die Leistungen der vergangenen Wochen Basis für unsere Ergebnisse. Das wollen wir weiter umsetzen", kündigte van Wonderen an.

Elversberg zollte der 55-Jährige ein Lob: "Sie haben nicht die Möglichkeiten von anderen. Trotzdem sind sie Tabellenführer. Sie haben kreative Spieler, gewinnen vier der vergangenen fünf Spiele. Auch bei Niederlagen gibt es dort keine Panik."