Gerüchte um Nationalspieler beim VfB Stuttgart

Jaka Bijol wird beim VfB Stuttgart gehandelt

Innenverteidiger Jaka Bijol von Serie-A-Klub Udinese Calcio wird mit einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in Verbindung gebracht.

Laut Reporter Rudy Galetti, der unter anderem für "TEAMtalk" oder "Sky Italia" schreibt, beschäftigt sich der VfB Stuttgart mit Jaka Bijol. Demnach haben sich die Schwaben nach dem 59-fachen slowenischen Nationalspieler erkundigt.

Neben den Stuttgartern sollen auch die drei italienischen Klubs Inter Mailand, AC Florenz und SSC Neapel Interesse an einer Verpflichtung von Bijol haben. Größte Chancen haben demnach aktuell die Nerazzurri, die bereits konkret an einem Transfer im Winter arbeiten, heißt es.

Bijol ist vertraglich noch bis 2027 an Udinese Calcio gebunden. Über die Höhe einer möglichen Ablöse ist derzeit nichts bekannt.

In Deutschland ist Bijol kein unbeschriebenes Blatt. In der Saison 2020/2021 lief er per Leihe von ZSKA Moskau für Hannover 96 auf. Für den Zweitligisten bestritt er damals 31 Pflichtspiele.

Im Sommer 2022 schloss sich Bijol Udinese Calcio an. Vier Millionen Euro flossen damals an ZSKA Moskau. Bei den Italienern ist der 25-Jährige unumstrittener Stammspieler. Abgesehen von einer Ligapartie, bei der er wegen einer Gelbsperre fehlte, verpasste er in der aktuellen Saison noch keine einzige Pflichtspielminute.

Transfer-Kehrtwende beim VfB Stuttgart?

Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass sich der VfB Stuttgart im Winter in der Innenverteidigung verstärken will. Demnach wünscht sich Trainer Sebastian Hoeneß einen "robusten Abwehrmann" wie Dan-Axel Zagadou.

Der 25-Jährige hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und fällt aktuell mit Knieproblemen aus.

Von der Verpflichtung eines neuen Stürmers sieht der VfB dem Boulevardblatt zufolge jedoch ab, da sich U21-Nationalspieler Nick Woltemade aktuell in herausragender Form präsentiert.