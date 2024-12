Nächstes Indiz für Sané-Aus beim FC Bayern?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Wie lange trägt Leroy Sané noch das Trikot des FC Bayern?

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern steht weiter in den Sternen. Aktuell spricht einiges für ein Ende der Zusammenarbeit nach der Saison 2024/25. Darauf deutet nun ein weiteres Indiz hin.

Wie genau das Verhältnis zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern derzeit ist, lässt sich von außen nur schwer einschätzen. Mit Sicherheit lässt sich aber sagen: Es war schon einmal besser.

Bis heute haben sich der Nationalspieler und der Rekordmeister nicht auf eine Verlängerung des im Sommer 2025 auslaufenden Vertrags einigen können. Obwohl Sané erst am Freitag nach dem Spiel gegen RB Leipzig am "Sky"-Mikrofon unmissverständlich sagte, er wolle gerne in München bleiben, hält der Verein die Füße immer noch still.

Laut "Bild"-Angaben hat es bis heute keine Verhandlungen zwischen Spieler- und Klubseite gegeben. Was das über das Standing des Flügelstürmers in der Chefetage aussagt, liegt auf der Hand. Während sich Max Eberl und Co. bei einem Spieler wie Jamal Musiala sogar öffentlich voll ins Zeug legen, ist über eine mögliche Sané-Verlängerung nur selten überhaupt etwas und noch seltener etwas Konkretes zu hören.

Sané spielt beim FC Bayern auf Bewährung

Klar scheint daher, dass Sané in München derzeit auf Bewährung spielt. Will er ein neues Angebot bekommen, müssen seine Leistungen wieder dauerhaft stimmen. Das war auch in dieser Saison noch nicht der Fall. In 19 Pflichtspieleinsätzen gelangen dem 28-Jährigen erst fünf Tore und eine Torvorbereitung - das in einer Mannschaft, die im Schnitt drei Tore pro Spiel erzielt.

Gleichwohl gehört Sané nach wie vor zu den absoluten Top-Verdienern des Vereins. Er würde das gerne bleiben, der Verein sein Gehalt dagegen nach unten korrigieren. Zwar soll der Spieler hier zu Abstrichen bereit sein, unklar ist aber, ob sich die Schmerzgrenzen der beiden Parteien am Ende nicht doch zu sehr unterscheiden.

Wann mit einer Einigung oder auch nur einem Update in der Vertragsfrage zu rechnen ist, ist noch unklar. Bisher gibt es keine Anzeichen, die auf ein Treffen von Spieler und Klub-Verantwortlichen in der Winterpause hindeuten. Über Sanés Aus beim FC Bayern wird daher weiter spekuliert werden.