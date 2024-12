Bericht: Mittelfeld-Juwel verlängert beim FC Schalke 04

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Max Grüger bleibt dem FC Schalke 04 wohl langfristig erhalten

Der FC Schalke 04 zeigte sich in den vergangenen Wochen stark verbessert. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Knappen sieben Punkte. Die Fans der Königsblauen dürfen sich nun offenbar über eine weitere positive Nachricht freuen, die bereits am Montag verkündet werden könnte.

In dieser Saison gelang S04-Eigengewächs Max Grüger der Durchbruch in der Zweitliga-Profimannschaft des FC Schalke 04. Die Knappen bemühten sich daher zuletzt frühzeitig um eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeld-Talent, das nur noch bis 2026 am Berger Feld unter Vertrag stand.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die "Bild" vermeldet, dass der Revierklub die Gespräche mit dem 19-Jährigen sowie Taylan Bulut über eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit aufgenommen hat. Einem neusten Bericht der Boulevardzeitung zufolge sollen diese bereits zum Erfolg geführt haben.

FC Schalke 04: DFB-Talent Max Grüger verlängert langfristig

Demnach hat Grüger sein neues Arbeitspapier in Gelsenkirchen bereits unterschrieben. Dieser ist nun "langfristig" datiert. Aus einer Meldung der vereinsnahen "WAZ" geht hervor, dass der Mittelfeldspieler jetzt vertraglich bis 2028 an den FC Schalke 04 gebunden ist.

Eine Ausstiegsklausel ist im Arbeitspapier des Eigengewächses aus der Knappenschmiede übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht enthalten. Grüger brachte es in dieser Saison bislang auf elf Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und im DFB-Pokal. Der gebürtige Gelsenkirchener wurde von Interimscoach Jakob Fimpel zu den Profis befördert.

Seitdem hat sich das DFB-Talent im Kader der Königsblauen seinen Stammplatz erarbeitet. Seine Vertragsverlängerung bei den Knappen könnte bereits am Montag offiziell kommuniziert werden. Über die Sozialen Medien hatte Vorstandschef Matthias Tillman für den Wochenbeginn eine solche Meldung angekündigt.