FC Bayern gibt Details zu "Beckenbauer Cup" preis

Der FC Bayern ehrt Franz Beckenbauer, indem die Nummer 5 nicht mehr vergeben wird

Der FC Bayern hat sich im Rahmen seines bald anstehenden 125-jährigen Vereinsjubiläums ein ganz besonderes Turnier zu Ehren der verstorbenen Klub-Ikone Franz Beckenbauer ausgedacht, den "Beckenbauer Cup". Dabei (auch) im Mittelpunkt: Ex-Profi Philipp Lahm.

Es ist beinahe schon ein Jahr her, dass der FC Bayern den Tod von Vereinsikone Franz Beckenbauer betrauerte. Am 7. Januar 2024 verstarb der von vielen nur "der Kaiser" genannte Beckenbauer im Alter von 78 Jahren in seiner Wahlheimat Salzburg. Gut eineinviertel Jahre nach seinem Tod steht nun in München ein einmaliges Legendenturnier zu Ehren Beckenbauers an.

Am 17. März 2025 trägt der FC Bayern nämlich mit seinen FCB-Legenden im Münchner SAP Garden den "Beckenbauer Cup" aus. Laut dem deutschen Rekordmeister handelt es sich dabei um ein Kleinfeld-Turnier auf Kunstrasten, zu dem das Who is Who des Fußballs geladen wurde.

Mit dabei sind Legenden-Teams von Real Madrid, AC Mailand, Borussia Dortmund, vom VfB Stuttgart sowie ein weiteres internationales Top-Team, das noch bekanntgegeben werden soll.

FC Bayern gibt Beckenbauer-Erinnerung "besonderen Platz"

Die Legenden des FC Bayern werden dabei erstmals von 2014er Weltmeister Philipp Lahm als Trainer betreut. Der ehemalige Außenverteidiger der Münchner zeigte sich "sehr stolz, bei dieser besonderen Veranstaltung" dabei zu sein.

"Ich persönlich freue mich auf das Wiedersehen mit dem einen oder anderen bekannten Gesicht früherer großer Spiele – Spiele, bei denen uns Franz Beckenbauer auf der Tribüne die Daumen gedrückt hat", erklärte Lahm und fügte an: "Wir alle werden ihn nie vergessen. Gerade für einen gebürtigen Münchner war er für mich immer eine Persönlichkeit, die mich auf besondere Weise inspiriert hat."

Erlöse gehen an Beckenbauer-Stiftung

Beginnen wird der "Beckenbauer Cup" um 18:30 Uhr, gespielt wird in zwei Gruppen a drei Mannschaften, von denen jeweils zwei ins Halbfinale kommen. Rund um die Veranstaltung dürfen sich Autogramm-Jäger auf die Stars freuen, die zur Verfügung stehen werden.

"Wir freuen uns sehr, dass das Andenken an Franz Beckenbauer durch dieses Turnier im Rahmen unseres 125-jährigen Vereinsjubiläums einen ganz besonderen Platz erhält", sagte Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen und bezog sich damit auch auf den 27. Februar, wenn gut zwei Wochen vorher der große Klub-Geburtstag ansteht.

"Franz Beckenbauer ist die Persönlichkeit, ohne die die Erfolgsgeschichte des FC Bayern undenkbar gewesen wäre. Sein Name wird immer untrennbar mit diesem Verein verbunden sein. Es war uns ein besonderes Anliegen, mit diesem Turnier die 'Franz Beckenbauer'-Stiftung zu unterstützen", so Dreesen weiter. Alle Erlöse sollen der besagten Stiftung zugute kommen.