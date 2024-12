Gerüchte um Williams-Hammer beim FC Bayern werden konkreter

IMAGO/Ricardo Larreina

Nico Williams steht beim FC Bayern auf dem Zettel

Der FC Bayern denkt Medienberichten zufolge darüber nach, sich im kommenden Sommer erneut auf der offensiven Außenbahn zu verstärken. Dabei geht der Blick der Münchner Bosse wohl auch in Richtung Spanien.

Der FC Bayern München ist an einer Verpflichtung von Stürmer-Star Nico Williams dran. "Bild" kann einen entsprechenden Bericht von "Sky" bestätigen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 24-fache spanische Nationalspieler und Europameister mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wird. Wie "Bild" berichtet, wurde der 22-Jährige von Münchner Scouts bereits in der Vergangenheit unter die Lupe genommen.

Nun heißt es: Auf der internen Rangliste potenzieller Neuzugänge für die offensive Außenbahn sei Williams "sehr hoch" gelistet.

Nico Williams wurde wie sein Bruder Inaki bei Athletic Bilbao ausgebildet. Dort steht die Nummer zehn der Basken noch bis 2027 unter Vertrag. In seinem Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verankert. Ob sich die Münchner den Spieler angesichts der Transfer-Summe und mit Blick auf ein womöglich hohes Gehalt leisten können und wollen, steht derzeit noch in den Sternen.

"Sky" hatte zudem berichtet, dass der FC Bayern auch Jamie Gittens von Borussia Dortmund ins Auge gefasst hat. Der 20-Jährige zählt im ersten Saison-Halbjahr zu den wenigen Lichtblicken beim BVB.

FC Bayern hat BVB-Star Gittens auf dem Zettel

Angesichts eines Vertrags bis 2028 und einer hohen Ablöseforderung, die laut dem TV-Sender im dreistelligen Millionenbereich liegen soll, dürfte ein solcher Transfer allerdings ebenfalls äußerst kostspielig werden. Dennoch sei man sich an der Säbener Straße sicher, dass im Sommer die offensive Außenbahn verstärkt werden will.

Als Wunschlösung beim FC Bayern für die Offensive, auch wenn er kein klassischer Flügelstürmer ist, gilt derweil Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Der Double-Sieger arbeitet eifrig an einer Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler, auch ein Wechsel ins Ausland steht im Raum.

Dass sich der deutsche Rekordmeister auf der Position neu aufstellen will, liegt wohl vor allem daran, dass Leroy Sané laut Medienberichten kein neuer Vertrag angeboten werden soll. Damit wäre der DFB-Star im Sommer ablösefrei zu haben.