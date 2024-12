Emotionaler Brief von Bayern-Chefcoach Kompany

IMAGO/Markus Ulmer

Bedankt sich bei den Fans des FC Bayern: Vincent Kompany

Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat sich mit emotionalen Worten an die eigenen Anhänger gewendet.

Weihnachtsgrüße von Vincent Kompany an die Fans des FC Bayern: In einem Brief, der auf der Vereinsseite des deutschen Rekordmeisters veröffentlicht wurde, bedankte sich der Münchner Cheftrainer für die Unterstützung in den ersten Monaten seiner Amtszeit.

"Ich möchte Euch allen zunächst einmal von Herzen frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr wünschen", begann der Belgier: "Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich hier auch für uns alle an der Säbener Straße sprechen darf, für unseren Präsidenten Herbert Hainer, unseren Vorstand um Jan-Christian-Dreesen, Michael Diederich und Max Eberl, für unseren Sportdirektor Christoph Freund sowie natürlich auch für unsere Spieler und unseren kom­pletten Trainerstab."

Für 2025 habe der 38-Jährige einen "bayerischen Begriff gelernt", der gut passe: "Pack ma's! Alle zusammen, mit Euch!"

Kompany hält am offensiven Spielstil beim FC Bayern fest

Kompany bedankte sich zugleich dafür, wie er als neuer Trainer im Sommer von den Bayern-Fans aufgenommen wurde. "Ich bin sehr glücklich, wenn ich auf diese ersten Monate beim FC Bayern zurückschaue. Man hat mir hier die Chance gegeben, bei einem der besten Klubs der Welt, und Ihr alle habt es mir und auch meiner ganzen Familie unendlich leicht gemacht, dass wir uns in einem neuen Umfeld schnell zurechtfinden konnten", zeigte sich der ehemalige Weltklasse-Verteidiger glücklich.

Kompany hoffe, dass den Fans der neue Spielstil gefällt. Zugleich sei ihm bewusst gewesen, "dass zu Beginn nicht alles sofort klappen kann". Auch in 2025 will er an seiner offensiven Ausrichtung festhalten: "Der FC Bayern steht für erfolgreichen, attraktiven Fußball – das ist unser Anspruch."

Finale dahoam? Kompany bremst

Als Ziel gab der Münchner Trainer den Gewinn der deutschen Meisterschaft aus, "außerdem wartet zum Saisonende eine besondere Pointe: das Champions League-Finale hier in unserer Stadt, in München". Anders als Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der sich auf der Jahreshauptversammlung überzeugt gezeigt hatte, dass der FC Bayern erneut das Finale dahoam erreichen kann, wollte Vincent Kompany etwas auf die Bremse drücken.

"Ich verstehe den Wunsch, dort in unserer Allianz Arena auflaufen zu können, und wir werden alles für diesen Traum geben. Aber lasst uns Schritt für Schritt ins neue Jahr gehen, zusammen, Seite an Seite – und dann habe ich noch einen zweiten bayerischen Ausspruch gelernt, ein Zitat vom großen Franz Beckenbauer, den ich immer sehr bewundert habe: Schau‘n mer mal!", schloss Kompany seinen Brief.